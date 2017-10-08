Штепу за одну только прическу надо лупашить, а она еще и сепаратистка — Пашинин

08.10.2017 12:26

Пока российские СМИ смаковали ложные новости о гибели в АТО актера Анатолия Пашинина, сам боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта", успокоив родных, забавлялся кричащими заголовками.

Свой позывной "Дублер" Пашинин получил в наследство от воевавшего в рядах ВСУ родного брата, однако защищать Украину предпочел в рядах добровольцев. Об этом и многом другом - в интервью с "Обозревателем".

- Давай поговорим о твоей "гибели".

- А какую именно из "гибелей" вы имеете в виду? (хитро улыбается)

- Последнюю. О которой писали все топовые российские СМИ.

- Ах, я помню. Особенно приятно мне было прочесть, что я погиб при взрыве тылового блок-поста (смеется, смакуя каждое слово). Хотя это информационная война, поэтому что тут комментировать. Вот только жалко, что родителей тревожат, пока я, пардон, занят делами. Звонят им, наглости набираются. Это единственное, что меня расстраивает.

Да, мамуля, я тебя люблю и за тебя переживаю (прикладывает руку к сердцу и кланяется в камеру).

- Ты часто звонишь маме?

- Да, часто. Если есть возможность. Потому что не всегда получается, к тому же действуют системы подавления связи. Но когда есть возможность, то я стараюсь звонить.

Кстати, вот обидно. Было столько звонков. Ребята звонили: "Ой, а ты убит или не убит?" (передразнивает голос звонящих). И никто не прислал хотя бы 200 гривен на венок (смеется). Но когда убили во второй раз, то уже совесть должна была как-то взыграть. Бессовестные люди, скажу я вам.

- Свой позывной "Дублер" ты получил в наследство от воевавшего в АТО брата. Как Костя отреагировал, когда узнал, что ты собираешься в зону АТО?

- Он об этом узнал уже недели через две, когда я с первой ротацией приехал на базу, и у меня было два дня, перед тем, как я отправлялся на другую локацию. Я созвонился с ним. Он спросил: "Почему давно не звонишь? Мама переживает". Тогда я ему и признался.

Он, конечно, сказал: "Круто!". К тому же во время его службы на Донбассе ребята из ДУК (Добровольческий украинский корпус. - Ред.) их очень сильно выручали. Костя говорил, что среди ВСУ авторитет у ДУК очень высокий. Поэтому мне повезло, что я здесь.

- Почему в добровольцы, а не ВСУ?

- Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ. Это должны быть добровольцы. Я уже, как Диоген, днем с огнем ищу человека, а здесь в кого не плюнь — попадешь в человека. К тому же сама атмосфера позволяет тебе собраться.

Здесь стоит очередь из ребят, которые хотят попасть на "передок". Кстати, то, что меня сквозь очередь выдернули — это единственное проявление какого-то "совка" здесь. А здесь надо себя проявить, чтобы тебя взяли, потому что люди оттуда выезжать не хотят. Сейчас у меня, конечно, своеобразная работа.

- Сейчас добровольческие батальоны постепенно интегрируют в ВСУ. Как ты и твои сослуживцы отреагируют, если "Аррату" попробуют запихнуть в армию?

- Ну пусть попробуют подчинить, например, меня. Да они просто взвоют. Есть люди... редкие, с которыми нужно уметь работать. "Червень" (комбат 8 батальона УДА. — Ред.) умеет с такими работать. Он знает, кого и куда отправить. У него, если проводится операция, там берется восемь пленных, а с нашей стороны ни одного раненого. И эти пленные загружены трофейным оружием, как верблюды.

Здесь очень внимательные люди. А ВСУ с каждым годом скатывается в крепостную советскую армию. И дело не в форме, хоть наряди ты их в золотые галуны и ботфорты. Вы посмотрите на наше командование. Кто понес ответственность, что сдали Крым без единого выстрела? Кто ставил этого изменника-адмирала на должность (контр-адмирал Березовский изменил присяге во время аннексии Крыма. — Ред.)? Почему никто не увидел признаков измены? Почему эти вопросы могут задавать только добровольцы?

- Еще один человек который пристально следит за твоей жизнью в Украине — это российский режиссер Виктор Мережко. Он неоднократно называл себя твоим крестным отцом. Он действительно им является?

- Да, Мережко не врет. Он крестил меня. Мне было грустно узнать, что тот священник умер...

- Расскажешь об этом?

- Он меня как-то спросил: "Ты что, не крещеный?". Говорю: "Нет". "Тогда пойдем покрестимся". Я был тогда не в том настроении, чтобы рисовать в воображении метафизический мир, ковыряться в нем, объяснять его мироустройство.

Я про этот мир очень мало знаю, поэтому меня интересуют другие книги, а не одна-единственная "главная" книга. Я вот дочитываю труд Ландау и думаю, что это самая главная книга в моей жизни, а потом смотрю в конец и вижу, что там есть ссылки на других авторов. После этого выбрасываю Ландау и начинаю читать новую самую главную книгу в своей жизни.

- Что еще прочитал за последнее время?

- Я закончил книгу Авдеева. Ее я уже читал раньше, но в печатном варианте. А здесь скачал себе на телефон, чтобы порадоваться, как старому другу. Мне нравится, как он пишет. И еще я читал целую кучу специальной документации. Авторов и названия не скажу (смеется).

- На войне у тебя есть время задумываться о будущем?

- Нет, на войне думаешь о войне. Мы только вспоминаем недавнее, и обсуждаем текущее. Я не люблю вот этих психованных романтиков-идеалистов, которые начинают рисовать будущее своей державы, а ему на самом деле уже 58 лет! А он все будущее своей державы рисует.

Надо как-то уходить, давать дорогу молодым, пусть они рисуют, а не старый дядя трясущейся рукой будет рисовать его контуры (имитирует дрожащий голос старика). Нет, там должно быть, как написано у нас: "Я знаю азбуку свободы — ее подписывают мечи". Это слова Лины Костенко. Так что надо давать дорогу молодым.

- Правда ли, что когда тебя принимали в училище Щепкина, ты заявил, что пришел в кино за славой? Помнишь этот момент?

- Да, нас собрали в "Щепке". И Римма Гавриловна Солнцева задала первый вопрос: "Зачем вы здесь? Почему вы хотите стать актерами?". И каждый начал говорить.

Ну а у меня в голове были слова Пушкина: "Желаю славы я!". Я смотрел, как первый выходит и заявляет: "Вот я без искусства жить не могу!".Второй тоже. Думаю: "А я, блин, могу. Чего я тут делаю?". И все друг другу клянутся, как они сильно любят искусство. Ну а я вышел и сказал, что думал.

- Из фильмов, которые так сразу можно вспомнить, ты сыграл в "Грозовых воротах", эпизодическую роль в "Адмирале". Остальное — это в основном сериалы. Как считаешь, насколько ты реализовал себя как актер?

- Я думаю, что полностью. Так что спасибо, было здорово.

Хочу сказать, что каждый актер — это кладбище несыгранных ролей. Я не живу жизнью актера, у меня инженерный склад ума, я люблю сложные книги, сложных людей, а сейчас общаюсь с легионом сложных людей. Один легендарный Зенык чего стоит. Этот человек накосил столько сепаров, но при этом он скромный и добрый донельзя. Нужно смотреть, что на что ты меняешь. Я считаю, что я поменял неплохо.

- А ты добрый?

- Я добрейший человек, добрее меня просто не сыскать, а если кто усомнится в моем миролюбии — мы его размажем своим добродушием (коварно улыбается).

Если бы у меня была такая возможность, я хотел бы поблагодарить некоторых людей. Огромное спасибо вам, волонтеры, огромное спасибо вам, госпитальеры, которые нас лечат. Потому что сейчас пойдет насморк и я уже чувствую (смеется). Огромное спасибо, ребята!

Большое спасибо медикам. Берегите наших раненых бойцов. И, ребята, возвращайтесь скорее сюда. Мы вас здесь так ждем. Всем побратимам хочу пожелать неуязвимости. Будьте неуязвимы, ребята.

- Мы задали тебе много вопросов, а теперь представь себя на нашей стороне, на стороне интервьюера. Какой вопрос ты задал бы украинцам?

- Дорогие украинцы, вы яркие, удивительные. И ведь все так здорово начиналось. Мы так четко видели это в 2014 году. Может, хватит? Возьмите и прикиньте: вот заявленные цели, а вот —достигнутые. И давайте порадуем друг друга в этой единственной жизни. Давайте поживем друг для друга.

Введите закон о правде, по которому за ложь будет грозить тюремный срок. Ну и карайте. Конечно, карайте. Если отпускают эту сепаратистку Штепу…(задумался). Во-первых, ее надо прибить за прическу. А во-вторых, за сепаратизм… Да нет, все-таки за прическу надо ее лупашить! А она еще и сепаратистка. Это мерзко.

Ну, в общем, не мне давать вам советы, я только спрашиваю. Будьте здоровы.