Столичные власти хотят снести рынок «Троещина»

08.10.2017 21:55

В Киеве стартовали общественные слушания по проекту детального плана территории промрайона "Троещина" в ​​Деснянском районе.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Согласно документу, рыночные комплексы на этом участке подлежат реконструкции, а часть коммунальных объектов перепрофилируют в торговые. В перспективе предусмотрено удлинение просп. Генерала Ватутина в направлении Чернигова в обход Броваров.

В КГГА обещают новую транспортную развязку на пересечении проспекта Генерала Ватутина с улицами Братиславской, Николая Драйзера и Электротехнической.

Кроме того - в перспективе предусмотрено удлинение просп. Генерала Ватутина в направлении Чернигова в обход Броваров как дублера Броварского проспекта. Также будет удлинение ул. Электротехнической на участке от ул. Александра Сабурова до ул. Марины Цветаевой с транспортными развязками в одном уровне на пересечениях с ул. Александра Сабурова и ул. Марины Цветаевой в виде саморегулируемых кольцевых пересечений.

Экспозиция проекта детального плана территории промрайона "Троещина" размещена в помещении Деснянской РГА на просп. Владимира Маяковского, 29. Ознакомиться с томами проекта ДПТ можно в Департаменте градостроительства и архитектуры (по адресу: ул. Крещатик, 32, 3 этаж, каб. 307) каждый вторник с 13:00 до 17:00 и по пятницам с 10:00 до 13:00.

Предложения следует подавать в письменном виде в Департамент градостроительства и архитектуры по адресу: 01001, г. Киев. ул. Крещатик, 32 в срок 30 дней с момента публикации объявления в средствах массовой информации.