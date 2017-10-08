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У Карпатах добудували Бескидський тунель
В Укрзалізниці повідомили про завершення будівництва Бескидського тунелю та початку колійних робіт.
Згідно з повідомленням, зараз триває другий етап колійного розвитку станції Бескид. Залізничникам необхідно укласти 3,5 км колій через новозбудований тунель та 2,7 км колій на підходах до нього.
“Тунель збудовано! Зараз будуємо колії на підходах. Наприкінці жовтня починаємо колійні роботи всередині. І до весни”, — зазначив в.о. голови правління ПАТ Укрзалізниці Євген Кравцов.
Колійні роботи в середині Бескидського тунелю залізничники не припинятимуть і взимку. Спочатку збудують одну колію, потім – другу.
Вже енергетики почали влаштовувати деталі для контактної мережі в тунелі. Підряднику – компанії «Інтербудмонтаж Україна» при введенні тунелю в експлуатацію необхідно буде здійснити випробування об’єкта.
Нагадаємо, що проект реалізується за кредитні кошти міжнародних фінансових організацій — ЄБРР та ЄІБ, а також власні.
Повний комплекс робіт планується закінчити 25 травня 2018 року. Реалізація цього масштабного інфраструктурного проекту дозволить збільшити пропускну здатність п’ятого європейського транспортного коридору (Італія — Словенія — Угорщина — Словаччина — Україна).
Источник: informator.news
Теги: Донбасс, работа, Укрзализниця, Карпаты, ЕБРР
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