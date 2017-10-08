Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Українське місто може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення

08.10.2017 17:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Українське місто може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення

У наступному році Житомир має намір збільшити кількість вуличних LED- світильників до 8600 і стати першим містом у Європі, яке повністю перейде на світлодіодне зовнішнє освітлення.

Про це повідомляє EcoTown.com.ua з посиланням на запорізьке видання.

Зазначається, що за словами мера обласного центру Сергія Сухомлина, торік Житомир збільшив цифру LED- світильників на вулицях до 5200. "На енергоощадне освітлення ми виділили 18 мільйонів гривень з власного бюджету і скористалися коштами Держфонду регіонального розвитку", - пояснює мер.

"На додачу, в усіх комунальних закладах Житомира запроваджено систему енергомоніторингу", - додає він.

За словами Сергія Сухомлина, сьогодні Житомир лідирує у впровадженні енергоефективних заходів у сферах міського господарства та розвитку відновлюваної енергетики.



Теги: Донбасс, Житомир, энергетика, освещение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх