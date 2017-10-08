- Українське місто може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення 17:04
- "Бурштиновий нардеп" програв суд юристці з Житомира 16:48
- Через поширення хвороб господарствам потрібно поквапитись зі збиранням урожаю кукурудзи15:24
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко14:31
- Керри: Коррупционеров следует лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину13:54
- Кремль устроил ритуальные танцы, а на Донбассе возможно неудобное решение - известный политтехнолог13:40
- В Харьковской области мужчину выбросили из окна13:20
- У Москві розстріляли вірменина, який при Януковичу натендерив в Україні 215 мільйонів, частину яких не можуть знайти12:41
- Штепу за одну только прическу надо лупашить, а она еще и сепаратистка — Пашинин12:26
- "Обходится без пиарщиков". Луценко встал на защиту жены, назвавшей "козлом" нардепа11:03
Українське місто може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення
У наступному році Житомир має намір збільшити кількість вуличних LED- світильників до 8600 і стати першим містом у Європі, яке повністю перейде на світлодіодне зовнішнє освітлення.
Про це повідомляє EcoTown.com.ua з посиланням на запорізьке видання.
Зазначається, що за словами мера обласного центру Сергія Сухомлина, торік Житомир збільшив цифру LED- світильників на вулицях до 5200. "На енергоощадне освітлення ми виділили 18 мільйонів гривень з власного бюджету і скористалися коштами Держфонду регіонального розвитку", - пояснює мер.
"На додачу, в усіх комунальних закладах Житомира запроваджено систему енергомоніторингу", - додає він.
За словами Сергія Сухомлина, сьогодні Житомир лідирує у впровадженні енергоефективних заходів у сферах міського господарства та розвитку відновлюваної енергетики.
Теги: Донбасс, Житомир, энергетика, освещение
- Министерство энергетики составит карту угольной промышленности
- Донецкая экономика разогрета для рывка
- Донецкий губернатор рассказал о пользе экономических саммитов
- Кабмин решил продать "Донбассэнерго"
- Качели стали делать "дома"
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- В Мариуполе на месте пожара нашли гранату13:24
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Українське місто може першим в Європі перейти на світлодіодне вуличне освітлення 17:04
- "Бурштиновий нардеп" програв суд юристці з Житомира 16:48
- Украинцы смогут увидеть в вечернем небе удивительное явление16:22
- Составлен список самых бесполезных медицинских процедур16:07
- На каких авто любят ездить европейцы15:58
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- Через поширення хвороб господарствам потрібно поквапитись зі збиранням урожаю кукурудзи15:24
- Премьер Испании исключил отделение Каталонии15:06
- Полиция Лас-Вегаса нашла шокирующую записку стрелка: Пэддок цинично и тщательно просчитал траекторию каждого выстрела, чтобы убить как можно больше людей - CBS 14:49
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко14:31
- Составлен список самых бесполезных медицинских процедур16:07
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко14:31
- Кремль устроил ритуальные танцы, а на Донбассе возможно неудобное решение - известный политтехнолог13:40
- Ранее неизвестные "законы" долголетия индийских йогов13:03
- Путіну – 65. Якими були Сталін, Хрущов та Брежнєв у цьому віці10:42
- 5 помилок при нанесенні туші на вії, яких не варто допускатися10:23
- Пониженное давление: как помочь себе10:06
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются
- Чем опасно низкое давление и как его лечить
- У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины