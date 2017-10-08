В базу "Миротворца" попал финалист украинского шоу "Голос.Дети"

08.10.2017 21:25

В финале проекта молодой музыкант исполнял хит украинской группы База "Миротворца" пополнилась еще одним участником–Никитой Киоссе, финалистом второго сезона украинского шоу "Голос. Дети".

Об этом сообщается на сайте "Миротворец". Никита Киоссе – молодой российский певец, участник популярного в РФ бойз-бенда MBAND.

Весной 2015 года Киоссе принимал участие в украинском проекте "Голос.Дети" , в команде Тины Кароль и дошел до финала. Что интересно, для финального выступления певец выбрал песню группы "Океан Ельзи" "Відпусти".

Позже Никита Киоссе принял участие в в российском проекте "Хочу к Меладзе!" и парня отобрал к себе в группу Сергей Лазарев. Так Киоссе стал участником группы MBAND.

А уже в августе MBAND выступили в аннексированной Ялте. Кроме того, на официальной странице бойз-бенда указано, что их выступления можно заказать в аннексированном Крыму.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная гастрольная деятельность",- так сказано в обвинении.

Источник: styler.rbc.ua