- Верховная Рада убрала важный пункт в законе о реинтеграции Донбасса, — Рахманин09:26
- В Украине обнаружили древнее захоронение09:12
- У Карпатах добудували Бескидський тунель08:55
- Якби війни не було, наші політики вигадали б її08:43
- В Украине вдвое подорожает интернет08:22
- Причины для остановки водителя полицией07:46
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ЗА УБИЙСТВО ОТЦА УЧАСТНИКУ АТО ДАЛИ ДВА ГОДА УСЛОВНО22:04
- Суд арестовал директора "Укргаздобычи" с возможностью внесения залога 5 млн гривен20:44
- Филатов: Это даже не борьба за власть, а какой-тот спецотлов уродов20:26
В Украине обнаружили древнее захоронение
В небольшом городе Клевань (Ровенская область) археологи занялись реконструкцией Благовещенского католического костела, заброшенного больше века назад, когда обнаружили под алтарем древнее захоронение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Археологи уверены в том, что нашли усыпальницу князя Юрия Чарторыйского, который и был основателем Клеваня. Это предположение подтверждают и письмена о роде, начало которого положено в 17 веке. Богато украшенная гробница добавляет исследователям уверенности.
"Еще видны остатки гроба. Тело перегнивает и кости вперемешку с досками лежат в земле. Видны контуры гроба", - рассказали археологи и отметили, что останки тела отправили на экспертизу. Если уверенность специалистов будет подкреплена научно, костел превратят в туристическую архитектурную достопримечательность.
"Обычно центральная крипта использовалась для захоронения основателей костела или города. В нашем случае это усыпальница князей Чарторыйских, которые основала этот костел", - подчеркнули исследователи.
Теги: Украина, Донбасс, археология, гробница, захоронение
- Предприятие Ахметова страдает из-за проблем с железнодорожным сообщением с "ДНР" и требует решить этот вопрос
- Люди беглого олигарха Курченко нагло грабят и вывозят уголь с его предприятий в Россию
- Под акацией, что посадил Кобзарь
- «Укртелеком» в Донецке захватили боевики
- Блогер: важливі підприємства знову віддають Фірташу, Ахметову і Коломойському
- Борцы со стариками, или зачем лгут депутаты
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- В Мариуполе на месте пожара нашли гранату13:24
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- ПЕРВАЯ ЖЕНА ТРАМПА ОТКАЗАЛАСЬ БЫТЬ ПОСЛОМ США В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА «ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»09:41
- Верховная Рада убрала важный пункт в законе о реинтеграции Донбасса, — Рахманин09:26
- В Украине обнаружили древнее захоронение09:12
- У Карпатах добудували Бескидський тунель08:55
- Якби війни не було, наші політики вигадали б її08:43
- В Украине вдвое подорожает интернет08:22
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Причины для остановки водителя полицией07:46
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- ТОП-7 секретов легкой уборки21:03
- Спасти рядового Шарика. Как волонтеры спасали раненых животных в Калиновке20:08
- Украине нужно печатать больше денег и не копировать Запад - знаменитый экономист19:18
- Во всем мире мед отравлен инсектицидами18:42
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Шаг к миру или сдача интересов. Что произошло в Раде09:25
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются
- У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО
- Чем опасно низкое давление и как его лечить