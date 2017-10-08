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В Украине вдвое подорожает интернет

08.10.2017 08:22
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В Украине вдвое подорожает интернет

Интернетпровайдеры планируют в течение ближайшего полугода поднять стоимость своих услуг. В среднем интернет для украинцев подорожает на 50%.

Об этом сказал глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко в интервью UBR.ua.

Более того, по его словам, на этом рост цен не остановится.

"На сколько поднимать цены на интернет – каждый оператор определяет сейчас сам. Опираясь на ситуацию в регионе, покупательную способность населения, конкуренцию и прочее. Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, на мой взгляд, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем", – считает Федиенко.

Он добавил, что скорее всего, до конца 2017 года года кардинальных изменений в тарифах не будет, так как перед праздниками провайдеры, как правило, проводят для клиентов различные акции. Рост цен начнется в начале 2018 года.

Источник: 24tv.ua



Теги: Украина, Донбасс, цена, Интернет
 
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