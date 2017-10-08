Законы Порошенко по Донбассу: несколько причин, по которым дрались в Раде

08.10.2017 22:30

Законопроекты об обеспечении государственного суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, поданные президентом Петром Порошенко в Раду 4 октября, вызвали небывалый ажиотаж среди парламентариев. Уже 5 октября в Раде стартовал тяжелый, но достаточно стремительный процесс согласования президентских законопроектов - первый из них принят в первом чтении, второй - в целом. Как шел этот процесс и за что торговались и дрались депутаты разбирались наши журналисты.

Проблемный Минск

Президентские законопроекты 7163 ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") и 7164 (о фактическом продлении особого порядка местного самоуправления) были поданы в парламент 4 октября, а уже на следующий день депутаты оперативно включили их в повестку дня.

Параллельно с этим в комитете по нацбезопасности и обороне на скорую руку шлифовали законопроекты, чтобы учесть пожелания нардепов. Так, в законопроекте 7163 комитет порекомендовал убрать новеллу о Минских соглашениях, которыми в части, касающейся безопасности, должны будут руководствоваться органы государственной власти Украины, должностные лица во время "осуществления политико-дипломатических мероприятий по возобновлению территориальной целостности Украины".

Именно Минские соглашения, прописанные в законе, и стали камнем преткновения среди депутатов.

Чем же рискует Украина, если пропишет на законодательном уровне выполнение всех документов по Донбассу, принятых в Минске? С одной стороны, законопроект декларирует выполнение именно той части соглашений, которая касается вопросов безопасности. Такая трактовка, на первый взгляд, выгодна Украине. Ведь на всех дипломатических уровнях руководство государства настаивает, что вначале должен быть имплементирован блок по безопасности: прекращение огня, отвод вооружений, вывод наемников, взятие границы под контроль. Россия же уверяет, что прежде нужно выполнить политическую часть – провести выборы. Если в законе будет закреплено: утром безопасность, а вечером политика, то РФ лишается аргументов для продавливания политической части соглашений впереди блока по безопасности.

Но проблема в том, что конкретного определения, какие именно пункты следует отнести к блоку вопросов по безопасности, нет ни в самих Минских соглашениях, ни в президентском законопроекте. Например, амнистия для боевиков, предусмотренная пятым пунктом "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", это политика или безопасность?

Кроме того, многие депутаты возмущены тем, что Минские соглашения в свое время принимались без учета мнения парламента, а теперь нардепов просят их узаконить.

"Минские соглашения не ратифицировал парламент, их не подписывали уполномоченные люди, их подписали непонятные Плотницкий и Захарченко. Я не могу своим голосованием имплементировать их в украинское законодательство", - заявил внефракционный нардеп Виктор Чумак.

О своем намерении не принимать законопроект 7163 в редакции с Минскими соглашениями заявили в стане "Радикальной партии" и "Народного фронта". "Батькивщина", "Оппозиционный блок" и "Самопомич" вообще отказались голосовать за президентский законопроект, даже если Минские соглашения оттуда исчезнут.

Но в итоге вечером 5 октября законопроект попал в парламент как с Минскими соглашениями, так и без них.

"Речь идет о том, чтобы заменить их (Минские соглашения, - ред.) отсылкой на резолюцию ООН, в которой Украину обязывают четко выполнять Минские соглашения. А это означает, что те же самые вещи просто называют по-другому, но суть не меняется", - сказала нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник.

Протягивание законопроекта таким изощренным способом возмутило "Самопомич", свободовцев и некоторых внефракционных нардепов настолько, что они решили заблокировать трибуну ВР и не дать протолкнуть закон "через колено".

Но стоит отметить, что позиция "Самопомочи" относительно Минских соглашений в законопроекте оказалась не консолидированной.

"К Минским соглашениям привязаны санкции против Российской Федерации, которые на сегодня являются самым мощным оружием против РФ. Наши международные партнеры признают единственный документ, который был ратифицирован Совбезом ООН – Минские соглашения", - сказала нардеп от "Самопомочи" Наталья Веселова.

Нерабочее самоуправление

Возмутил нардепов и второй законопроект 7164, который, по сути продолжает еще на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО", принятый в 2014 году. Напомним, что этим законом предусматривались особые преференции для Донбасса: амнистия "участникам событий на территории Донецкой, Луганской областей", право на языковое самоопределение, трансграничное сотрудничество с РФ, создание собственных отрядов народной милиции, непосредственное участие в создании органов прокуратуры и судебной власти. Правда все эти бонусы можно было получить только после проведения местных выборов, а поскольку их так и не провели, то закон действовал только на бумаге.

Профильный комитет вернул законопроект президенту, мол нерабочий статус можно продолжить еще на год, но только после выведения с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, боевиков, наемников и военной техники. Петр Порошенко особо не спорил и внес такую правку в свой законопроект в тот же день. Но оппозиционных к власти нардепов это не устроило.

Для чего противиться продлению и так неработающего "особого статуса" Донбасса пояснила Сотник.

"Этот закон (об особом порядке местного самоуправления, - ред.) и до этого был опасен с той точки зрения, что Украина вообще заложила модель возможного освобождения от ответственности террористов, которые находятся на тех территориях. Фактически сейчас переписаны заключительные и переходные положения, которые делают возможным вступление в действие этого закона в момент, когда он будет опубликован. Это значит, что сегодня можно его проголосовать в Раде, спикер его подпишет, а президент подпишет тогда, когда ему будет удобно, когда будет подходящий момент. А это огромная опасность для Украины: те люди, которые убивали, пытали и захватили власть, помогая россиянам управлять оккупированными территориями, не будут нести никакой ответственности", - резюмировала она.

Интересная деталь: послы Франции, Германии и США высказались в поддержку пролонгации особого статуса.

"Для европейских партнеров этот закон - абсолютный фетиш, несмотря на то, что он и не работает, - поясняет "Апострофу" политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил. – Этот документ - один из поводов для введения санкционной политики против России. Закон был принят под жесточайшим прессингом Германии и Франции. Договоренность была жесткой и сводилась к следующему: Украина должна была показать, что способна что-то выполнять. Сам факт, что Украина выполнила этот момент, стал стартовой точкой для начала санкционных процедур. Тогда ведь в 2014 году они очень туго шли, но после того, как Россия не выполнила ни одного пункта по безопасности, а Украина начала выполнять политические пункты, наши партнеры вынуждены были принять решение о санкциях. Без этого закона их бы не было. Если Украина не пролонгирует действие закона, то момент, с которого началась санкционная процедура, нивелируется. С одной стороны, закон как бы уже ничего не значит, ведь за это время Россия натворила уже столько, что санкции идут сами по себе. Но в европейских столицах привыкли мыслить определенной символикой. Кстати, Минские соглашения ведь не работают точно так же, как и закон – ни один пункт из соглашений не выполнен, но за что на Россию наложили санкции? За нападение на Украину? Нет. За агрессивную политику? Нет. За поддержку и финансирование терроризма? Нет. И даже не за "Боинг". На Россию наложили санкции формально за грубое невыполнение Минских соглашений".

В четверг вечером из-за потасовок на трибуне и в президиуме депутаты так и не смогли принять президентские законы. Спикер ВР Андрей Парубий закрыл заседание, удалившись на консультации с лидерами фракций. Решение о судьбе Донбасса нардепы перенесли на пятницу.

На утро 6 октября под стенами парламента собрались члены "Национального корпуса", которые протестовали против принятия законов. Завязалась потасовка с полицией, в ходе которой правоохранители задержали нескольких активистов.

В это время атмосферу внутри Рады накаляли свободовцы, в частности Юрий Левченко. Нардеп пытался сорвать голосование законов и даже зажег в сессионном зале дымовую шашку. Однако это не помешало коалиции принять законопроект 7163 за основу, удалив (по словам спикера ВР Андрея Парубия) прямое упоминание о Минских соглашениях, но оставить ссылку на соответствующую резолюцию ООН, и проект 7164 за основу и в целом.

Не совсем агрессор

Сторонники президентских законопроектов утверждали, что уже давно пора назвать происходящее на Донбассе своими именами: убрать устаревший термин "АТО" и признать Россию агрессором. Таким образом, это якобы даст дополнительные возможности для маневра украинским дипломатам, в том числе и в международных судах.

Но расставили ли все точки над "і" принятые законы в реальности? Например, спикер ВР Андрей Парубий, убеждая депутатов голосовать за закон 7163, говорил: "Коллеги, давайте голосовать и признавать Россию агрессором".

"Название России агрессором, в первую очередь, содержится в преамбуле к законопроекту, а преамбула не имеет юридической силы и носит исключительно описательный характер, - сказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. – Плюс для того, чтобы определить Россию оккупантом, нужно определить четкие временные рамки: когда это произошло, при каких условиях, какими фактами подтверждается?"

Дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара в комментарии "Апострофу" отметил, что большой минус президентских законов по Донбассу в том, что нет привязки к Крыму.

"Это российский сценарий, когда Крым отдельно от Донбасса (оккупированный полуостров упоминается только в конце принятого в первом чтении закона, - ред.), а эта связь очень существенная. Агрессия России началась 20 февраля 2014 года в Крыму с блокирования наших воинских частей. Только потом эта агрессия продлилась и распространилась на территории Донецкой и Луганской областей. Соответственно отсчет агрессии мы должны вести с 20 февраля 2014 года и никак не разделять агрессию в Крыму от агрессии на Донбассе", - уверен Хара.

Существенная проблема и с понятийным аппаратом закона, который четко не выписан юристами Банковой.

"Например, термин "отпор вооруженной агрессии" зафиксирован в законе "Об обороне". "Сдерживание" агрессии — это новация президента, которую неясно кто придумал. Нужно пользоваться теми терминами, которые уже есть в законодательстве. А если ты вносишь новые, то нужно их описать, - говорит Хара. – А вообще вопрос не только в том, чтобы назвать Россию агрессором, а в том, чтобы начать предпринимать определенные шаги, которые показывают, что это так. Речь идет о введении военного положения, создании ставки Верховного главнокомандующего для отпора вооруженной агрессии".

До конца не ясны и функции Объединенного оперативного штаба ВСУ.

"Начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ принимает решения о перемещении людей и товаров через КПВВ. Но мы же на законодательном уровне вроде как определились уже, что у нас блокада и торговли нет. Так зачем опять давать такие полномочия начальнику штаба? Он что, сможет отменять решения ВР? Получается есть необходимость для продолжения торговли?" – подчеркивает Петренко.

Отметим, что представитель президента в парламенте Ирина Луценко после принятия законов пообещала журналистам усовершенствовать закон 7163 ко второму чтению и учесть всю критику. А пока некоторые парламентарии, опрошенные "Апострофом", не смогли ответить на вопрос, что же изменилось за ночь в скандальном документе и за что они проголосовали.