ЧП под Калиновкой: саперы нашли почти две тысячи боеприпасов

09.10.2017 13:50

Саперы изъяли более 1,8 тысяч взрывоопасных предметов в ходе разминирования территории после взрывов на военных складах под Калиновкой Винницкой области. Об этом сообщает ГСЧС, передает Корреспондент.

По информации ведомства, по состоянию на утро 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается. Пиротехники на наличие взрывоопасных предметов обследовали более 20 тыс. гектаров территории.

"Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 1834 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено около полутора тысяч человек и почти 300 единиц техники.

Источник: https://from-ua.com