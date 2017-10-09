Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако

09.10.2017 13:02

Ученые Европы и Украины не на шутку встревожены и озадачены: в воздухе над странами ЕС, в том числе и на территории нашего государства, нашли радиоактивный изотоп Рутений-106. Особенность этого очень редкого элемента в том, что сам по себе в атмосфере он появиться никак не может, а следовательно, это дело человеческих рук, передают Вести.

Авария на АЭС также исключается, так как тогда вместе с рутением в атмосфере фиксировали бы целый ряд других радиоактивных элементов. На сегодня известно одно: источником распространения опасного вещества стала Восточная Европа. А пока ученые ищут более точное место утечки изотопа, интернет полнится разными версиями произошедшего — от бомбы террористов до сгоревшего над Украиной спутника.

Первыми забили тревогу западные службы, они заподозрили в утечке опасной радиации Украину или Россию. Там сообщили, что начиная с 29 сентября в разные дни в Европе фиксировались дозы рутения. В частности, обнаруживали его в воздухе в Германии, Австрии, Италии, Польше, Чехии, Франции, Швейцарии.

«Вероятно, пришел он из Восточной Европы, возможно, Украины или юга России. Этот редкий изотоп из космических исследований и онкологической терапии. И при нормальных обстоятельствах не может быть свободно обнаружен в воздухе», — сообщило Федеральное ведомство по радиационной защите Германии.

Украинский государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности подтвердил эту информацию только спустя неделю, в минувшую пятницу. «Зарегистрирован радиоизотоп Рутений-106 в виде аэрозоля. Его концентрация в Киеве составляет 1–2,2 мБк/куб. м (при допустимой 500 мБк/куб. м).

То есть она ниже допустимого уровня, хотя при нормальных условиях данный изотоп не фиксируется вообще. Предварительно, рост концентрации изотопа радионуклида произошел в первых числах октября», — сообщили в центре.

Версию утечки с АЭС там исключили. Ведь тогда в букете с рутением в воздухе находились бы радиоизотопы йода и цезия, а их нет. Не причастен к появлению радиации и Чернобыль, считают эксперты.

«Период распада Рутения-106 — около года. Поэтому за 30 лет он практически полностью распался, и в чернобыльских грунтах его нет, — заверил «Вести» директор Украинского НИИ сельскохозяйственной радиологии Валерий Кашпаров. — И это явно не реакторный рутений, так как период распада у него еще меньше. Сам по себе этот элемент не является летучим, он тугоплавкий. А летучая его окись — Рутений О4. Он легко плавится, летит. Но источников рутения я в Украине не знаю».

Его коллеги, изучающие в Украине радиацию, тоже теряются в догадках. И тоже заверяют: в Украине нет хранилищ, из которых могла произойти утечка. При этом украинцы обсуждают десятки версий, откуда он мог взяться. Среди них — взрывы на складах в Калиновке, ведь по дате они совпадают со временем обнаружения радиации.

Также пользователи соцсетей вспомнили о загадочном свечении над Одесской областью. Мол, след в атмосфере мог оставить горевший спутник, в двигателе которого много рутения. Еще одна версия — утилизация медицинского радиооборудования (там тоже используется изотоп). И даже «грязная бомба» (радиологическое оружие, которое используют террористы).

Но источник в одном из министерств заверил нас, что одна из самых вероятных версий — транспортировка рутения: «Это короткоживущие нуклиды. И произойти могло что-то при транспортировке от места производства до заказчика, ведь это нужно сделать очень быстро. Обычно рутений перевозят контейнерами по железной дороге. Для радиомедицины их тоже перевозят в контейнерах, но маленьких — 50–60 кг. Предварительно испытывают емкости на крепость, например, сбрасывают с высоты».

Чаще всего рутений перевозят в сопровождении охраны, а маршрут согласовывают со всеми компетентными органами, в том числе СБУ, МВД. При этом сами контейнеры оборудованы радиомаяками, и в случае аварии об этом становится известно. Но общественности не всегда могут докладывать.

Рутений может вызывать аллергические реакции, поражать слизистую оболочку глаз, верхних дыхательных путей. Но, по словам экспертов Госцентра по ядерной и радиационной безопасности, на здоровье украинцев радиация отразится минимально. «По классификации МАГАТЭ, это природный элемент. Поэтому он не очень опасен, — успокоил нас компетентный источник в одном из министерств. — Это приблизительно так же, если вы подойдете к памятнику Шевченко в Киеве. Там тоже будет фонить от урана. Если бы от рутения исходила опасность, то уже был бы отчет от ЕС и МАГАТЭ».

Кстати, вчера вечером немцы уточнили информацию о предполагаемом источнике рутения. Им назвали не Украину, а Россию. «Причина недавно обнаруженных слегка увеличенных измеренных значений радиоактивного Рутения-106 остается неясной. Однако они, вероятно, вернутся к месту происхождения на Южном Урале. Другие районы России должны также рассматриваться», — сообщили вечером в ведомстве.

Рутений — очень дорогостоящий металл, который добывают в ЮАР. Он серебристого цвета, из разряда платиновых. В таблице Менделеева обозначен RU. А назван в честь Рутении (с латинского «Русь») — так при Александре Македонском называли территорию современной Украины. Открыт профессором Казанского университета Карлом Клаусом в 1844 году. Цена унции (31 грамм) рутения — около $42. В отличие от большинства благородных металлов, в ювелирной отрасли рутений не используется из-за того, что он будет вредно сказываться на здоровье людей.

Источник: https://from-ua.com