Эксперт прокомментировал некомфортный прогноз погоды в Украине на зиму

09.10.2017 07:05

В Украине отсутствуют предпосылки для грядущей рекордно холодной зимы. Как передает replyua.net со ссылкой на «Економіка сьогодення», такую информацию предоставили в Черкасском областном гидрометцентре. Эксперты утверждают, что подобные сообщения являются в большей степени спекуляцией относительно энергоресурсов и ажиотаж ради рейтингов.



Согласно предварительным прогнозам, ближайшая зима ознаменуется меньшим количеством оттепелей, в большей степени будет преобладать температура от 3 до 8 градусов мороза. В период рождественских и крещенских праздников и в первой половине февраля не исключено усиление морозов до 22-24 градусов. Также прогнозируется, что снега ближайшей зимой будет умеренное количество, чему будут способствовать два или три выхода циклонов с юга. Что касается непосредственно начала зимнего сезона, то в этом году устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону понижения ожидается 20-22 ноября. Хотя первые попытки такого перехода возможны уже в конце октября.



Отметим, что первый снег в Украине синоптики прогнозируют уже во второй половине октября.