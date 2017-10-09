Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Эксперт прокомментировал некомфортный прогноз погоды в Украине на зиму

09.10.2017 07:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперт прокомментировал некомфортный прогноз погоды в Украине на зиму

В Украине отсутствуют предпосылки для грядущей рекордно холодной зимы. Как передает replyua.net со ссылкой на «Економіка сьогодення», такую информацию предоставили в Черкасском областном гидрометцентре. Эксперты утверждают, что подобные сообщения являются в большей степени спекуляцией относительно энергоресурсов и ажиотаж ради рейтингов.

Согласно предварительным прогнозам, ближайшая зима ознаменуется меньшим количеством оттепелей, в большей степени будет преобладать температура от 3 до 8 градусов мороза. В период рождественских и крещенских праздников и в первой половине февраля не исключено усиление морозов до 22-24 градусов. Также прогнозируется, что снега ближайшей зимой будет умеренное количество, чему будут способствовать два или три выхода циклонов с юга. Что касается непосредственно начала зимнего сезона, то в этом году устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону понижения ожидается 20-22 ноября. Хотя первые попытки такого перехода возможны уже в конце октября.

Отметим, что первый снег в Украине синоптики прогнозируют уже во второй половине октября. 



Теги: Донбасс, погода, зима, холод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх