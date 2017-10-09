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Эксперт прокомментировал некомфортный прогноз погоды в Украине на зиму
В Украине отсутствуют предпосылки для грядущей рекордно холодной зимы. Как передает replyua.net со ссылкой на «Економіка сьогодення», такую информацию предоставили в Черкасском областном гидрометцентре. Эксперты утверждают, что подобные сообщения являются в большей степени спекуляцией относительно энергоресурсов и ажиотаж ради рейтингов.
Согласно предварительным прогнозам, ближайшая зима ознаменуется меньшим количеством оттепелей, в большей степени будет преобладать температура от 3 до 8 градусов мороза. В период рождественских и крещенских праздников и в первой половине февраля не исключено усиление морозов до 22-24 градусов. Также прогнозируется, что снега ближайшей зимой будет умеренное количество, чему будут способствовать два или три выхода циклонов с юга. Что касается непосредственно начала зимнего сезона, то в этом году устойчивый переход среднесуточной температуры в сторону понижения ожидается 20-22 ноября. Хотя первые попытки такого перехода возможны уже в конце октября.
Отметим, что первый снег в Украине синоптики прогнозируют уже во второй половине октября.
Теги: Донбасс, погода, зима, холод
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