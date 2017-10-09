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Эксперт рассказал о трех сценариях выделения МВФ денег Украине
На сегодняшний день следует рассматривать три главных сценария будущего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Как передает replyua.net, соответствующая точка зрения в интервью СМИ была озвучена аналитиком Международного центра перспективных исследований Егором Кияном. По его словам, в соответствии с первым, положительным сценарием, официальный Киев выполнит все обязательства, взятые на себя, и выполнит главные реформы. Если это произойдет, на протяжении ближайших четырех-пяти месяцев в фонде примут решение выделить Украине очередной, пятый транш. Предоставленные средства пойдут на нормализацию макроэкономической ситуации в стране.
В базовом сценарии предусмотрено, что переговорный процесс между официальным Киевом и его главным кредитором может затянуться на более длительный период, в связи с чем окончательное решение о кредите для Украины будет отсрочено.
Есть также третий, пессимистический сценарий, согласно которому Украина перестанет проводить реформы, в результате чего сотрудничество с МВФ будет приостановлено. В свою очередь, это угрожает Украине прекращением отношений с ключевыми инвесторами.
Теги: Украина, Донбасс, деньги, МВФ
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