КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ

09.10.2017 21:50

Тому, кто этого не сделал в срок по очень уважительной причине. То есть, потребителям, сэкономившим в отопительный сезон предоставленный ему по субсидии газ, правительство обещало заплатить вознаграждение (стоимость газа до 100 кубов).



Компенсировали и экономным потребителям электроэнергии, но только тем, кто использовал ее для отопления. Таких немного. Для этого человеку до 1 сентября нужно было заполнить заявление в УСЗН и ждать, пока выплатят.



Как большинство граждан и сделало. А кто-то и не успел. Например, в Константиновке таких несколько сотен человек. И они еще могут написать заявления на монетизацию, если документально подтвердят (справка из больницы, к примеру) причину задержки.



А, вдруг, и, правда, почти по 700 гривень скоро будут давать?





