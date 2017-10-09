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КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ
Тому, кто этого не сделал в срок по очень уважительной причине. То есть, потребителям, сэкономившим в отопительный сезон предоставленный ему по субсидии газ, правительство обещало заплатить вознаграждение (стоимость газа до 100 кубов).
Компенсировали и экономным потребителям электроэнергии, но только тем, кто использовал ее для отопления. Таких немного. Для этого человеку до 1 сентября нужно было заполнить заявление в УСЗН и ждать, пока выплатят.
Как большинство граждан и сделало. А кто-то и не успел. Например, в Константиновке таких несколько сотен человек. И они еще могут написать заявления на монетизацию, если документально подтвердят (справка из больницы, к примеру) причину задержки.
А, вдруг, и, правда, почти по 700 гривень скоро будут давать?
Теги: Донбасс, деньги, отопление, возврат
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