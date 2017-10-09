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Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз
«Нафтогаз Украины» будет и дальше требовать от правительства установить новый газовый тариф, довести его до 8350 гривен за тысячу кубометров
Если откажутся, свои потери НАК компенсирует за счет госбюджета, уверен бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко.
Кабинет министров Украины должен был опубликовать информацию про новый газовый тариф. Этого не случилось из-за разногласий правительства, «Нафтогаза Украины» и Международного валютного фонда. Премьер Владимир Гройсман отложил публикацию на полгода, оставив в силе цену на 1 апреля 2017 года.
Алексей Кучеренко заявил, что правительство Гройсмана боится последствий в случае нового удорожания топлива для населения.
«Ему достаточно было просто изменить постановление правительства. По нему Минэнерго должно было провести мониторинг цен и опубликовать в прессе информацию. Однако публикация не состоялась, изменения в соответствующие постановление не внесены. Гройсман, который считает себя победителем после принятия Пенсионной реформы, боится подорвать ситуацию, поэтому просто заморозил ее до весны», – считает бывший министр.
Ввести новый газовый тариф для населения задним числом невозможно. Однако «Нафтогаз» все равно постарается не упустить своих денег.
«»Нафтогаз» с помощью внешних лоббистов будет требовать из государственного бюджета на 2018 год компенсацию за недополученный тариф. Мой прогноз – НАК выиграет суд и в счет своих обязательных платежей в бюджет добьется компенсации», – сказал Кучеренко в комментарии Politeka.
Новый газовый тариф – одно из требований кредиторов. Однако вице-премьер Павел Розенко заявил, что тариф на газ в грядущем отопительном сезоне не повысится.
В связи с этим эксперты прогнозируют, что Украине «не светит» новый транш МВФ до конца 2017 года. В текущем году наша страна должна была получить 6,5 миллиардов долларов, на деле перечислено только 1 млрд долл.
На нужды населения идет около 17,6 миллиардов кубометров газа ежегодно. Из них менее 4 млрд кубов импортируются, остальное – газ, добытый в Украине. Уже ряд политиков призвали Кабмин и «Нафтогаз» снизить тариф, исключив из его цены затраты на транспортировку.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, газ, тариф, оплата
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