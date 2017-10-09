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«Море по колена»: несмотря на запрет СБУ в Украину приехал блогер из РФ Варламов

09.10.2017 07:58
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«Море по колена»: несмотря на запрет СБУ в Украину приехал блогер из РФ Варламов

Хорошо известный в Российской Федерации блогер Илья Варламов приехал в город Одесса. И, казалось бы, вроде все как бы и ничего, если бы только не запрет Службы безопасности Украины на въезд россиянина в нашу страну, как последствие за посещение оккупированного Крымского полуострова и Донбасса. Информацию о том, что российский блогер приехал в Украину он сообщил самостоятельно в своем «Твиттере», пишет «Цензор.НЕТ».

Как информирует replyua.net, в своем «Твиттере» российский блогер написал: «Есть ли кто желающий встретиться в Одессе вечером? Можем побеседовать про урбанистику, политику или же архитектуру». 

Ресурс «Миротворец», в свою очередь, который публикует данные о лицах, которые так или иначе имеют непосредственное отношение к агрессии России на Донбассе, аннексии Крымского полуострова или же нарушении режима оккупированных территорий нашей страны, а также тех, которые представляют угрозу национальным интересам Украины, написал, что российский блогер Варламов дал свое согласие на сотрудничество с украинскими сотрудниками правоохранительных органов в обмен ан разрешение посетить Одессу. 



Теги: Украина, Донбасс, Одесса, СБУ, блогер
 
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