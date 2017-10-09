На Волыни шахтеры перекрыли трассу к таможенному пункту пропуска «Ягодин»

09.10.2017 16:15

Шахтеры из города Нововолынск перекрыли движение трассы к таможенному пункту "Ягодин" вблизи села Рымачи Любомльского района. Таким образом они требуют выплатить 4,5 млн грн зарплаты за последние два месяца, передает УНН.

Об акции протеста утром предупреждал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Сейчас сотня шахтеров ходит на пешеходном переходе возле пункта пропуска "Ягодин". Люди требуют встречи с председателем Волынской ОГА Владимиром Гунчиком.

Напомним, ранее волынские шахтеры уже пытались обратить внимание на проблему задолженности путем забастовки. Они отказались спускаться в шахту для добычи угля. В общем, на работу не вышли 1600 горняков.

Источник: https://from-ua.com