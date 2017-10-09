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Олег Винник стал главным героем новогоднего шоу канала "Украина"
Режиссером-постановщиком новогоднего проекта стал Семен Горов
7 октября начались съемки масштабного новогоднего проекта "Неймовірні пригоди Олега Винника на телеканалі "Україна", который выйдет в эфир вечером 31 декабря. Зрителей ждет праздничное действо при участии самых ярких украинских звезд, ведущих канала и актеров любимых сериалов, а одним из главных героев шоу станет покоритель женских сердец, известный певец и композитор Олег Винник.
По сюжету новогоднего шоу, Олег Винник готовится к участию в масштабном праздничном эфире канала "Украина". Все гости и ведущие уже собрались, артисты завершают последние приготовления, и вдруг из-за невероятного стечения обстоятельств все в планах Олега меняется, и он на собственном опыте убеждается, что новогодняя ночь – время настоящих чудес.
Первая съемочная сессия новогоднего шоу состоится в студиях любимых телевизионных проектов канала "Украина".
Виктория Корогод, руководитель канала "Украина": "Сейчас только начало октября, но мы уже очень активно готовим новогоднюю программную сетку, чтобы наши телезрители смогли увидеть качественный и яркий продукт. Один из них – шоу "Неймовірні пригоди Олега Винника на телеканалі "Україна". В новогодний вечер с экранов телевизоров будут звучать лучшие песни в исполнении современных и самых популярных украинских артистов, зрителей ждет много сюрпризов и отличная компания – ведущие канала "Украина" и любимец миллионов Олег Винник. Поэтому приглашаем к встрече Нового года вместе с каналом "Украина".
Режиссером-постановщиком новогоднего проекта стал Семен Горов. "Для новогоднего шоу мы готовим много интересного. В эфире канала "Украина" по-новому зазвучат любимые хиты в исполнении оригинальных дуэтов, – говорит Семен Горов. – Кроме того, удивим зрителей неожиданным амплуа певца Олега Винника и ведущих канала".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, певец, новогодний сценарий
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