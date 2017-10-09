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Пенсионная реформа в действии: как изменится жизнь украинцев. ВИДЕО
В Украине стартовала внедренная правительством и парламентом пенсионная реформа, которая меняет формулу расчета выплат, вводит понятие "эффективного пенсионного возраста" и ужесточает правила расчета стажа.
Об этом сообщает ТСН, передает Обозреватель.
Если женщина в возрасте 50 лет с общим стажем работы в 15 лет могла бы уже сегодня рассчитывать на минимальную пенсию, то после законодательных изменений этого не будет.
Реформа предусматривает увеличение страхового стажа ежегодно: в следующем году вместо 15 лет надо иметь в трудовой биографии 25 лет, а к 2028 году уже 35 лет.
По расчетам Минсоцполитики, в 2028 году большинство украинцев будут без стажа в 35 лет. Они смогут рассчитывать лишь на социальную помощь от государства с 65 лет.
К стажу зачтут обучение на бюджете, но только дневную форму. Женщинам, у которых декретный отпуск пришелся на 2003 год, годы не зачтутся.
Для предпринимателей будут начислять стаж, если они начали официально заниматься бизнесом с 1998 года. Срочная служба в Вооруженных силах также зачтется.
Кроме того, государство предлагает купить стаж. Платеж привязан к минимальной зарплате. Один год сейчас стоит почти 17 тыс. грн, пять – максимум, который можно купить, около 100 тыс.
Чтобы рассчитать свой уровень пенсии необходимо учитывать три составляющие: средняя зарплата по Украине умноженная на коэффициент зарплаты и умноженная на коэффициент стажа.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа
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