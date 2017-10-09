- Порошенко рассказал, от чего зависит реализация закона по Донбассу11:25
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз11:12
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- Группа «Приват» массово выставляет на продажу свои активы10:20
- УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ РФ: СБУ ИНИЦИИРУЕТ НОВЫЙ ЗАКОН09:40
- Украинка установила два сверхчеловеческих рекорда08:46
- Гройсман объяснил, как будут начисляться субсидии в новом отопительном сезоне08:15
- «Море по колена»: несмотря на запрет СБУ в Украину приехал блогер из РФ Варламов07:58
- В 2020 году в Украине впервые пройдет ПА НАТО07:23
- Эксперт прокомментировал некомфортный прогноз погоды в Украине на зиму07:05
Порошенко рассказал, от чего зависит реализация закона по Донбассу
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что выполнение закона об особенностях самоуправления в отдельных районах напрямую зависит от выполнения Россией – страной агрессором и оккупантом - предъявленных ей требований. Об этом глава государства написал в воскресенье вечером на своей странице в Facebook, пишет УНИАН.
"Возможность выполнения закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего – требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ", – полагает Петр Порошенко.
При этом репутация Украины, как страны, которая с ответственностью относится к минским договоренностям, позволяет каждый раз продолжать санкции против России, страны-нарушителя соглашений, считает президент.
В свою очередь, санкции в значительной степени сдерживают агрессора.
Ранее сообщалось, что 6 октября Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (реинтеграция Донбасса). Немногим позже депутаты поддержали за основу и в целом президентский законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Новым законом предлагается временно ввести особый порядок местного самоуправления на Донбассе через год после вступления в силу данного документа.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, Порошенко
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"11:05
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Порошенко рассказал, от чего зависит реализация закона по Донбассу11:25
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз11:12
- Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"11:05
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- Борис Акунин "завязал" с Эрастом Фандориным10:45
- В Австралии стартовали гонки автомобилей на солнечных батареях10:30
- Группа «Приват» массово выставляет на продажу свои активы10:20
- Сборную Украины простимулировали двойными премиальными за победу над Хорватией10:15
- РАССЕКРЕЧЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО ПЕРВОМУ СОВЕТСКОМУ СПУТНИКУ10:05
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Счастливые находки: 10 вещей, которые приносят удачу08:04
- Що нігті здатні розповісти про ваше здоров'я?07:52
- Семь снов, которые предупреждают о важных событиях07:34
- Законы Порошенко по Донбассу: несколько причин, по которым дрались в Раде22:30
- Что нужно сделать, чтобы восстановить микрофлору кишечника22:13
- Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»20:22
- Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети20:05
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Как часто можно есть яйца на самом деле
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко