СУДЬБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ В ОТБОРЕ К ЧМ-2018 РЕШИТСЯ СЕГОДНЯ

09.10.2017 15:15

В пятницу, 6 октября, наша националка провела свой предпоследний матч в группе I в еврозоне отбора к финальной части чемпионата мира 2018 года. Украинцы встречались в Албании со сборной Косово.

Поединок находился под угрозой срыва из-за сильного ливня, однако, к счастью, газон выдержал напор стихии, и игру удалось завершить по графику. Безусловно, играть на таком поле было очень нелегко, особенно, вести атакующие действия.

Поэтому нашей сборной удалось подобрать ключи к воротам косоваров лишь на 60-й минуте. После подачи с фланга Коноплянки Гармаш поборолся за верховой мяч, сфера задела защитника хозяев Пачараду и … вкатилась в сетку.

Далее украинцы на некоторое время отдали сопернику инициативу и чуть не поплатились за это, поскольку игроки Косово нанесли по нашей рамке несколько опасных ударов, однако начеку был Пятов.

Но концовка поединка оказалась за гостями. Победную точку поставил мощным ударом из пределов штрафной Ярмоленко. Украинцы выиграли со счетом 2:0, и сохранили шансы на одну из путевок на мундиаль следующего года. Следует отметить удачный дебют в националке игрока «Шахтера» Марлоса, принявшего накануне украинское гражданство.

В параллельных матчах группы исландцы на чужом поле разгромили сборную Турции 3:0, а финны, также в гостях, сенсационно сыграли вничью с хорватами 1:1.

Турнирную таблицу возглавили с 19 очками исландцы. По 17 баллов в своем активе имеют украинцы и хорваты. У сборной Турции – 14 пунктов, Финляндии – 8, Косово – 1.

В заключительном, десятом туре, который состоится сегодня, 9 октября, встречаются команды: Украины и Хорватии, Исландии и Косово, Финляндии и Турции. Наша сборная продолжит борьбу за путевку в финал ЧМ-2018 лишь в случае победы над балканцами. Скорее всего, это могут быть встречи плей-офф, поскольку первыми, скорее всего, будут исландцы, которые во встрече с косоварами своего не упустят.

А вот как завершились матчи пятницы, субботы и воскресенья в остальных группах еврозоны, каково в них турнирное положение и расписание оставшихся поединков, сообщаем болельщикам.

Группа А. Швеция – Люксембург – 8:0, Беларусь – Нидерланды – 1:3, Болгария – Франция – 0:1.

Турнирная таблица после 9 туров: Франция – 20, Швеция – 19, Нидерланды – 16, Болгария – 12, Беларусь и Люксембург – по 5.

Заключительные встречи в группе состоятся завтра, 10 октября. В 21:45 на поле выйдут сборные Франции и Беларуси, Люксембурга и Болгарии, Нидерландов и Швеции.

Группа В. Фареры – Латвия – 0:0, Андорра – Португалия – 0:2, Швейцария – Венгрия – 5:2.

Турнирная таблица после 9 туров: Швейцария – 27 очков, Португалия – 24, Венгрия – 10, Фареры – 9, Латвия и Андорра – по 4.

Завершающие поединки 10 тура в группе состоятся завтра, 10 октября. В них встретятся команды: Латвии и Андорры, Португалии и Швейцарии, Венгрии и Фареров. Начало в 21:45.

Группа С. 10 тур. Чехия – Сан-Марино – 5:0 (Крменчик (8, 23), Копиц (27), Новак (71), Кадлец (83), Германия – Азербайджан – 5:1 (Горецка (8, 66), Вагнер (54), Рюдигер (64), Джан (81) – Шейдаев (34), Норвегия – Северная Ирландия – 1:0 (Брант (27, автогол).

Итоговое положение в турнирной таблице таково: Германия – 30 очков (100-процентный результат!), Северная Ирландия – 19, Чехия – 15, Норвегия – 13. Азербайджан – 10, Сан-Марино – 0.

Немцы вышли в финал, а северо-ирландцам предстоят матчи плей-офф.

Группа D. Грузия – Уэльс – 0:1. Австрия – Сербия – 3:2, Ирландия – Молдова – 2:0.

Турнирная таблица после 9 туров: Сербия – 18 очков, Уэльс – 17, Ирландия – 16, Австрия – 12, Грузия – 5, Молдова – 2.

Как видите, борьба достигла апогея. Сегодня, 9 октября, наступит развязка после того, когда померяются силами сборные: Молдовы и Австрии, Сербии и Грузии, Уэльса и Ирландии. Все эти встречи начнутся в 21:45.

Группа Е. 10 тур. Дания – Румыния – 1:1 (Эриксен (59) – Дяк (88), Польша – Черногория – 4:2 (Мончиньски (6), Гросицки (16), Левандовски (85), Стойкович (87, автогол) – Мугоша (76), Томашевич (83), Казахстан – Армения – 1:1 (Турысбек (61) – Мхитарян (26).

Итоговая турнирная таблица: Польша – 25 очков, Дания – 20, Черногория – 16, Румыния – 13, Армения – 7, Казахстан – 3.

Польша уже обеспечила себе путевку на мундиаль, а датчанам еще предстоит ее завоевать в стыковых встречах.

Группа F. 10 тур. Литва – Англия – 0:1 (Кейн (27, с пенальти), Словения – Шотландия – 0:2 (Безяк (52, 72) – Гриффитс (32), Снодграсс (88), Словакия – Мальта – 3:0 (Немец (33, 62), Дуда (69).

Итоговая турнирная таблица: Англия – 26 очков, Словакия – 18, Шотландия – по 18, Словения – 15, Литва – 6. Мальта – 1.

Англия в следующем году едет в Россию, а Словакия ждет окончания поединков в остальных группах, поскольку из плей-офф отсеется одна из вторых команд, имеющая худший результат.

Группа G. Италия – Македония – 1:1, Лихтенштейн – Израиль – 0:1, Испания – Албания – 3:0.

Турнирная таблица после 9 туров: Испания – 25 очков, Италия – 20, Албания – 13, Израиль – 12, Македония – 8, Лихтенштейн – 0.

В заключительных встречах группового турнира сегодня, 9 октября, встретятся: Израиль – Испания, Албания – Италия, Македония – Лихтенштейн. Начало в 21:45. Независимо от их исхода пропуск на мундиаль уже получили испанцы, а итальянцы сыграют в плей-офф.

Группа Н. Босния и Герцеговина – Бельгия – 3:4. Кипр – Греция – 1:2.

Турнирная таблица после 9 туров: Бельгия – 25 очков. Греция – 16, Босния и Герцеговина – 14, Эстония – 11, Кипр –10, Гибралтар – 0.

Заключительные матчи в группе состоятся завтра, 10 октября. В них померяются силами команды: Эстонии и Боснии и Герцеговины. Бельгии и Кипра. Греции и Гибралтара.





