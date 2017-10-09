Турция и Украина приняли решение повысить товарооборот – Эрдоган

09.10.2017 21:35

По итогам переговоров турецкий президент заявил, что страны намерены активизировать экономическое сотрудинчество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долл.

"Мы сегодня, принимая во внимание последние события, приняли решение как можно быстрее вывести наш товарооборот на уровень 10 млрд долл.", – сказал он в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в понедельник.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что рассчитывает, что Турция войдет в международную группу по деоккупации Крыма.

Также Петр Порошенко заявил, что Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на востоке Украины, и рассчитывает на поддержку Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

Ранее сообщалось, что переговоры между президентами Украины и Турции Петра Порошенко и Раджепа Эрдогана продлились больше трех часов. Сегодня будет подписано 9 межгосударственных документов, в т.ч. о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Источник: https://www.segodnya.ua



