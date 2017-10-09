Убийство Вороненкова в Киеве: Луценко назвал заказчика

09.10.2017 14:47

Убийство экс-парламентария Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова в Киеве организовал российский «вор в законе» Владимир Тюрин. Как информирует replyua.net, об этом во время брифинга в понедельник заявил руководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко.



В частности генпрокурор заявил, что «все следственные действия по убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, а также покушения на его охранника завершены. Правоохранителям удалось установить всех участников, которые были причастны к убийству. Также нам удалось воспроизвести все, начиная подготовкой и заканчивая задержанием».



Во время брифинга Луценко сказал: «Фактически, заказчиком убийства Вороненкова является подконтрольный Службе безопасности Российской Федерации, известный в преступных кругах лидер бандитской группировки Владимир Тюрин». При этом Луценко добавил, что исполнение убийства совершил гражданин Украины Павел Паршов. Также глава ГПУ отметил, что убийство Вороненкова было подготовлено ФСБ, как устранение ценного свидетеля в международных судах.