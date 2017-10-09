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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ РФ: СБУ ИНИЦИИРУЕТ НОВЫЙ ЗАКОН
Пресс-служба СБУ сообщила, что ведомством инициируется введение уголовной ответственности за визиты в Россию украинскими чиновниками, политиками, общественными деятелями и другими лицами государственной важности.
Законопроект об ограничении движения в РФ уже подготовлен юристами Службы Безопасности Украины. На данный момент предлагается ввести инициированную статью в Уголовный кодекс.
Однако СБУ учитывает законодательный вес данной статьи, который может привести к определенного рода трудностям и последствиям. Поэтому возможный законопроект вынесен на всеобщее ознакомление и дискуссию.
Все те, кто имеет отношение к данному законопроекту, либо при возникновении вопросов и предложений, могут обратиться к ведомству, отправив письмо на электронную почту [email protected], или оставив свой вопрос на Гражданской платформе в Фэйсбук.
Теги: Россия, Донбасс, закон, СБУ, уголовная ответственность
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