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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ РФ: СБУ ИНИЦИИРУЕТ НОВЫЙ ЗАКОН

09.10.2017 09:40
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ РФ: СБУ ИНИЦИИРУЕТ НОВЫЙ ЗАКОН

Пресс-служба СБУ сообщила, что ведомством инициируется введение уголовной ответственности за визиты в Россию украинскими чиновниками, политиками, общественными деятелями и другими лицами государственной важности.

Законопроект об ограничении движения в РФ уже подготовлен юристами Службы Безопасности Украины. На данный момент предлагается ввести инициированную статью в Уголовный кодекс.

Однако СБУ учитывает законодательный вес данной статьи, который может привести к определенного рода трудностям и последствиям. Поэтому возможный законопроект вынесен на всеобщее ознакомление и дискуссию.

Все те, кто имеет отношение к данному законопроекту, либо при возникновении вопросов и предложений, могут обратиться к ведомству, отправив письмо на электронную почту [email protected], или оставив свой вопрос на Гражданской платформе в Фэйсбук.



Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Россия, Донбасс, закон, СБУ, уголовная ответственность
 
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