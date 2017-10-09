Украина не получит миротворцев на Донбасс: военный эксперт объяснил

09.10.2017 12:00

Жданов рассказал, как проходит процесс введения миссии ООН на территорию конфликта

Миротворческой миссии ООН не будет на Донбассе, так как Украина не сделала для этого нужных шагов. Об этом рассказал "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, это зависит от того, признает ли Украины конфликт на Донбассе войной.

"Сразу скажу, миротворцев не дадут. Это торги и, в принципе, мы не хотим получать миротворцев в данном случае. Почему? Потому, что миротворческий контингент войск ООН дается лишь в случае, когда звучит слово "война", вооруженный конфликт. Наличие этого конфликта определяется комиссией Красного креста. Красный крест приезжает и определяет наличие конфликта, его масштабы, и на основании его выводов вносится предложение в Совбез ООН о количестве и статусе миротворческого контингента. Там есть шесть операций, которые могут проводить войска ООН: принуждение к миру, поддержание мира, разграничение противоборствующих сторон и т.д., соответственно, мандат выписывается на ту или иную операцию. От этого зависят полномочия и порядок действий контингента войск ООН", – сказал Жданов.

Он отметил, что в отличие от украинской стороны, Москва все делает намного быстрее для реализации своих планов по Донбассу.

"Мы ни разу не подали проект резолюции ООН о предоставлении нам миротворческого контингента. О чем мы вообще ведем речь? Посмотрите на РФ, Путин утром делает заявление, вечером в Совбезе ООН лежит проект резолюции. И теперь у нее есть моральное право заявить, что, если мы не будем голосовать за их резолюцию, то они не будут голосовать за нашу", – подытожил военный эксперт.

Напомним, 20 сентября на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенкозаявлял, что позиция России по размещению миротворцев лишь на линии соприкосновения и для охраны ОБСЕ говорит о намерении заморозить конфликт на Донбассе.

Также президент обратился к ООН с просьбой ввести миссию на Донбасс как можно быстрее.

Кроме того он призвал генсека Организации направить на Донбасс миссию по оценке ситуации.

Источник: https://www.segodnya.ua