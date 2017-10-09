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Украинка установила два сверхчеловеческих рекорда
09.10.2017 08:46
На первом в Европе чемпионате по подводному нырянию с задержкой дыхания украинка Наталья Жаркова завоевала сразу два золота
Украинская спортcменка показала лучшие результаты, установив сразу два мировых рекорда.
Об этом сообщает Федерация по подводному спорту Украины.
Первый в истории Чемпионат Европы по апноэ (подводное плавание с задержкой дыхания) состоялся в турецком городе Кемер.
Жаркова выиграла две золотые медали. Оба результата стали новыми мировыми рекордами по нырянию с постоянным весом без ласт и в би-ластах.
Без ласт украинка сумела погрузиться на глубину -65 метров, а в би-ластах преодолела расстояние — 85 метров.
Напомним, ранее в Ирландии оригинально пошутили над антирекордом голкипера московского ЦСКА.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, спорт, рекорд
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