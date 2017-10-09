В 2020 году в Украине впервые пройдет ПА НАТО

09.10.2017 07:23

ПА НАТО приняло резолюцию о расширении помощи странам-партнерам, в частности Украине

В Украине в 2020 году впервые пройдет Парламентская Ассамблея Североатлантического Альянса, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко

"Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО", – написала она на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Геращенко считает, что Украина делает правильные шаги на евроатлантическом пути.

"Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение. Мы – на правильном евроатлантическом пути!", – добавила она.

Ранее постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что резолюция ПА НАТО по информационной безопасности предусматривает расширение помощи странам-партнерам, в частности, Грузии, Молдове и Украине.

"Сегодня на Постоянном комитете гражданского измерения безопасности ПА НАТО в Бухаресте был принят проект резолюции "Протестуя использованию информации как оружия". В декларативной части резолюции угрозы в информационной сфере со стороны России стоят рядом с угрозами со стороны Исламского Государства", – написала она на своей странице в Facebook в воскресенье.

Она отметила, что это впервые, страны Альянса публично признают, что кампания по дезинформации и подрыву направлена на ослабление и дестабилизацию евро-атлантического сообщества и его интеграционных процессов. Резолюцией устанавливается, что страны-члены НАТО должны разработать и создать специальные подразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями, с целью постоянного мониторинга появления фейковых новостей, враждебной пропаганды и противодействия им с помощью фактов.

"Резолюция призывает увеличить финансирование институтов Альянса и совместных учреждений в информационной сфере, в частности, Отдел общественной дипломатии НАТО и соответствующих центров компетенции (COE)", – сообщила Фриз.

Она также отметила, что документ предусматривает ревизию площадок институтов НАТО и вооруженных сил стран-членов в социальных сетях, с целью повышения уровня стратегических коммуникаций.

"Обеспечить обмен опытом по защите избирательных кампаний, политических партий и избирательных комиссий от кибератак. Обеспечить модернизацию журналистских стандартов в ответ на угрозу со стороны фейковых новостей и акцентировать внимание на важности проверки фактов, независимой расследовательской журналистики", написала нардеп.

В информации отмечается, что документ предусматривает продление ограничительных мер в отношении онлайн-активности террористов, подрывных и дезинформационных кампаний, финансируемых государствами, включая изъятие экстремистского контента в тесном сотрудничестве с частными медиа по введению международных санкций в отношении лиц, привлеченных Россией к "милитаризации" информационного пространства.

Фриз отмечает, что резолюция предусматривает поощрение медиа-компаний и социальных сетей к обузданию незаконного контента, развития "антитроллингового" софта и программного обеспечения по проверке фактов, а также адаптации алгоритмов с целью усиления профессиональной журналистики и защиты пользователей соцсетей от онлайн-преследования.

Документ предусматривает расширение помощи странам-партнерам, в частности, Грузии, Молдове и Украине в сфере стратегических коммуникаций.

"Уверена, что завтра на сессии ПА НАТО эта весомая резолюция будет принята. Следует отметить, что риторика наших партнеров качественно изменилась и от обсуждения угроз информационных воздействий мы перешли к принятию защитных механизмов", – добавила Фриз.

Ранее Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО передала вице-президенту организации аналитический доклад о связях РФ с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии, в частности, с ИГИЛ, Талибаном, ХАМАС, Хезболлой.

Источник: https://www.segodnya.ua