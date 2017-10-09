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В ПАСЕ проведут срочные дебаты по украинскому закону об образовании

09.10.2017 14:30
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В ПАСЕ проведут срочные дебаты по украинскому закону об образовании

Украинский вопрос опередил такие темы, как события в Мьянме и референдум в Каталонии

В Парламентской Ассамблее Совета Европы рассмотрят скандальный вопрос по новому закону Украины "Об образовании" на срочных дебатах, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что изначально перед ПАСЕ стояли три вопроса, из которых нужно было выбрать один – кризис в Мьянме, референдум в Каталонии и украинский закон "Об образовании".

В итоге от первых двух тем в ПАСЕ отказались, а каталонский вопрос сняли, чтоб не накалять конфликт в Испании.

Стоит отметить, что и по украинскому образовательному закону не сразу удалось достичь решения, так как голоса распределились поровну. Те, кто не хотели рассмотрения данного вопроса на сессии ПАСЕ, заявляли, что сначала нужно, чтобы документ прошел оценку Венецианской комиссии.

Но все же украинский вопрос был утвержден, и теперь ПАСЕ рассмотрит проект соответствующей резолюции 12 октября. Пока неизвестно, кто будет назначен докладчиком, от этого во многом зависит тональность документа.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании". 25 сентября Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

28 сентября документ вступил в силу.

Ранее недовольство образовательным законом высказали Румыния, МолдоваВенгрияРоссия.

28 сентября стало известно, что Министерство иностранных дел Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, закон, образование, ПАСЕ
 
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