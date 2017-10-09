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В Украине 120 человек хотят стать главами в новосозданных ОТГ

09.10.2017 12:45
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В Украине 120 человек хотят стать главами в новосозданных ОТГ

По оперативной информации наблюдателей «ОПОРЫ», на выборах городских голов, которые состоятся в 25 громадах, выдвинуто 120 кандидатов. Все претенденты на эти должности были зарегистрированы ТИК и ни одному из них не было отказано в регистрации.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила координатор Общественной сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

По ее информации, низкой конфликтностью сопровождался и процесс регистрации кандидатов в депутаты городских советов, выборы в которых пройдут по пропорциональной избирательной системе. Наблюдателями «ОПОРЫ» было зафиксировано лишь 32 отказа ТИК в регистрации кандидатов, включенных в избирательные списки местных организаций партий, при этом в городах вместе было зарегистрировано 296 отдельных избирательных списков. 

ТИК в отдельных ситуациях сталкивались с проблемами применения действующего законодательства, что свидетельствует о целесообразности его дальнейшего совершенствования и системной подготовки членов избирательных комиссий. 



Теги: политика, Украина, Донбасс
 
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