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В Украине начали штрафовать за торговлю в Интернете без разрешительных документов
На Львовщине женщину оштрафовали на 17 тысяч гривен за незаконную торговлю через Интернет.
Об этом сообщили в ГУ Государственной Фискальной Службы во Львовской области.
К работникам ГФС поступила жалоба по факту осуществления хозяйственной деятельности без надлежащих разрешительных документов.
"По результатам проверки работниками управления налогов и сборов с физических лиц было установлено, что гражданка Р. осуществляла деятельность без государственной регистрации, а именно осуществляла торговлю промышленными товарами через сеть Интернет", – говорится в сообщении.
На гражданку был составлен протокол, а материалы дела направлены в суд для принятия решения.
Судебный орган рассмотрел данный протокол об административном правонарушении и принял решение о наложении штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 000 гривен.
В апелляционном обжаловании гражданке было отказано. Сумму админштрафа была полностью уплачена в бюджет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Интернет, торговля, штраф
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