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Взяток не берем: в Украине появился новый вид бизнеса
Если частные исполнители будут действовать не в рамках закона, нести за это ответственность будут не только они, но и их начальники и заказчики
Об этом Politeka рассказал правозащитник Эдуард Багиров.
Кроме того, Багиров считает, что частные исполнительные фирмы созданы для минимизации коррупционной составляющей. По его словам, это считается видом предпринимательской деятельности, с помощью которой люди элементарно хотят зарабатывать деньги, а, значит, дорожить своей репутацией. По этой же причине частные исполнители будут заниматься крупными взысканиями, а государственные – мелкими.
«Для чего создаются частные компании? Чтобы зарабатывать деньги. Это бизнес, они занимаются бизнесом, они хотят заработать. Чем больше они возьмут у должника, тем больше заработают. От мелкого ты много не заработаешь, суммы должны быть большими. Частный исполнитель – это представитель бизнеса, государство не может регламентировать зарплату частного предпринимателя», — заявил Багиров.
Напомним, ранее сообщалось, на каком основании частные исполнители будут приходить к украинцам.
Также Politeka писала о том, что в Украине начали работу частные исполнители судебных решений. Они будут заниматься взысканием крупных сумм, тогда как государственные исполнители будут взыскать суммы поменьше. Известно, что на сегодняшний день успешно сдали экзамены 100 частных исполнителей, из них 80 приступили уже к работе.
Теги: Донбасс, бизнес, коррупция
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