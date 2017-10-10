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"Давайте половину Чехии "отстегнем" и предложим откупиться?!" - украинцы в бешенстве после циничного заявления президента Чехии Земана об аннексии Крыма

10.10.2017 17:14
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"Давайте половину Чехии "отстегнем" и предложим откупиться?!" - украинцы в бешенстве после циничного заявления президента Чехии Земана об аннексии Крыма

Президент Чехии Милош Земан предложил Киеву признать аннексию Россией Крыма "завершенным делом" и получить компенсацию за территориальную потерю. Кремль может “заплатить” нефью или газом. С таким заявлением Земан сегодня обратился к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает “Диалог.UA”.

Политик заявил, что аннексия была незаконной, но этот вопрос, по его мнению, уже решен. Он уверяет, что Украина подвергает мир глобальной войне, не соглашаясь на “компенсацию” России. "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну", - процитировал Земан бывшего немецкого президента Йоахима Гаука.

Депутат Украины Ирина Геращенко назвала выступление Земана циничной промоутерской кампанией Владимира Путина. “Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается”, - заявила политик. Она отметила, что чешская делегация во время речи своего президента чувствовала себя неудобно.

Редактор “Левого берега” Соня Кошкина сравнила слова Земана с успокоением изнасилованной. “Ничему его Судеты не научили. Ублюдок. И еще, такой человек априори не может называться государственным деятелем, политиком. Априори”, - написала она.



Теги: Украина, Крым, Российская Федерация, Чехия, Совет Европы
 
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