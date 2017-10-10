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Грипп уже на пороге: медики сообщили, какие штаммы гриппа "атакуют" украинцев и когда ждать первой волны эпидемии
Начало эпидемии прогнозируется уже в декабре. Чтобы себя защитить, медики советуют начать прививаться уже сейчас. В Украину придут три вида гриппа, среди них будет один свиной штамм, один куриный, сообщает "Диалог.UA".
Так, в новом эпидемиологическом сезоне ожидаются три вируса: A/Michigan/45/2015 — форма свиного гриппа, A/Hong Kong /4801/2014 — куриный грипп и B/Brisbane/60/2008. Приход вируса Michigan ожидается уже в начале декабря - под ударом окажутся молодые люди в возрасте 25 лет и люди среднего возраста. В январе ожидается приход штамма куриного гриппа - под ударом окажутся пожилые люди и дети.
На конец февраля - марта в Украине ждут вирус Brisbane, но массовых заболеваний уже не будет: штамм слабый. Медики предполагают, что гриппом в предстоящий эпидсезон переболеют по меньшей мере 7 миллионов украинцев, поскольку люди не хотят вакцинироваться.
Сообщается, что у привитых людей вакцина начинается действовать уже через неделю, она дает иммунитет от вируса на 9 месяцев.
Теги: Украина, Донбасс, вирусы, грипп, прививка, эпидемия, вакцинация
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