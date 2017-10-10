Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Иначе - просто физически не выживет": Рева рассказал, как вырастет пенсия его мамы

10.10.2017 09:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Иначе - просто физически не выживет": Рева рассказал, как вырастет пенсия его мамы

3 октября депутаты Верховной Рады приняли пенсионную реформу, которая предусматривает повышение выплат действующим пенсионерам и ужесточение правил для пенсионеров будущих. Реформа должна сделать систему более справедливой и в среднесрочной перспективе вывести Пенсионный фонд на самообеспечение. Сегодня дефицит Фонда составляет порядка 141,3 млрд гривен в год.
"Каждая вторая гривна на выплату мизерной пенсии идет из госбюджета. И тот, кто платит налоги, платит в Пенсионный фонд дважды", - поясняет Андрей Рева, министр соцполитики и главный лоббист пенсионной реформы. Журналисты LB.ua встретились с ним на следующий день после голосования и проговорили без малого два часа. Министр пояснил, почему пенсионная система требовала перестройки, какие теперь правила выхода на пенсию, будет ли начисляться стаж студентам и тем, кто в декрете, как будет считаться стаж "упрощенцам". Не обошлось и без политических вопросов - об электоральном аспекте реформы и об информационной кампании против министра накануне голосования за пенсионную реформу.



Теги: Донбасс, пенсия, мама, налоги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх