"Иначе - просто физически не выживет": Рева рассказал, как вырастет пенсия его мамы

10.10.2017 09:35

3 октября депутаты Верховной Рады приняли пенсионную реформу, которая предусматривает повышение выплат действующим пенсионерам и ужесточение правил для пенсионеров будущих. Реформа должна сделать систему более справедливой и в среднесрочной перспективе вывести Пенсионный фонд на самообеспечение. Сегодня дефицит Фонда составляет порядка 141,3 млрд гривен в год.

"Каждая вторая гривна на выплату мизерной пенсии идет из госбюджета. И тот, кто платит налоги, платит в Пенсионный фонд дважды", - поясняет Андрей Рева, министр соцполитики и главный лоббист пенсионной реформы. Журналисты LB.ua встретились с ним на следующий день после голосования и проговорили без малого два часа. Министр пояснил, почему пенсионная система требовала перестройки, какие теперь правила выхода на пенсию, будет ли начисляться стаж студентам и тем, кто в декрете, как будет считаться стаж "упрощенцам". Не обошлось и без политических вопросов - об электоральном аспекте реформы и об информационной кампании против министра накануне голосования за пенсионную реформу.