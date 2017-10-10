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Эксперт объяснил, какие из тарифов ЖКХ для украинцев могут подорожать в первую очередь

10.10.2017 21:46
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Эксперт объяснил, какие из тарифов ЖКХ для украинцев могут подорожать в первую очередь

В ближайшие месяцы тарифы на тепло и газ для населения останутся прежними, а вот рост цен на электричество, скорей всего, вполне вероятен. Такое мнение в своем комментарии высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает "Диалог.UA".

Эксперт считает, что рост тарифов на электроэнергию для украинцев составляет наибольший риск, для этого есть ряд тенденций. Но жители Украины могут не беспокоиться относительно повышения цены на газ и отопление, даже несмотря на упорные слухи об этом, распускаемые недоброжелателями. "Сейчас наибольший риск – повышение тарифов на электрическую энергию для населения", - подчеркнул Омельченко. В тоже время эксперты не исключают, уже в следующем году цена на газ подскочит на 19%, а тарифы для населения на отопление и горячую воду, а также свет взлетят на 20%. В последующие годы тоже стоит ждать увеличения тарифов для каждого вида – не менее, чем на 10%.



Теги: Донбасс, подорожание, ЖКХ, тарифы
 
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