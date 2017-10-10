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"Калашников" теперь нервно "курит в сторонке": в Украине презентовали уникальный пулемет КТ-7,62 – возможности украинской новинки впечатляют
Новинка уже собрала массу положительных откликов и рецензий и по своим характеристикам превзошла знаменитый пулемет Калашникова. Речь идет об украинском пулемете КТ-7,62, его показали посетителям выставки, проходящей в Киеве, сообщает "Диалог.UA".
Главное отличие украинского оружия, объяснил представитель компании-производителя, заключается в спецобработке ствола, она существенно продлевает эксплуатацию пулемета и даже уменьшает вес оружия. Все это способствует живучести и износостойкости украинской оружейной новинки.
"Мы используем карбонитрацию – обработку ствола специальными солями при температуре 580-680 градусов", - сообщил эксперт. Благодаря этому, КТ-7,62 менее прихотлив к воздействиям извне и может быть задействован в полевых условиях. Кроме того, создатели украинского пулемета позаботились и о том, чтобы он прослужил как можно дольше.
К примеру, у знаменитого пулемета Калашникова основной проблемой были стволы, которые приходилось менять после 25 тысяч выстрелов. А после 10-12 тысяч выстрелов диаметр прохождения пули увеличивался и, соответственно, ухудшалась точность попадания.
"Наши стволы идут на 30 тысяч выстрелов и больше", - убедительно подчеркнул эксперт. Вдобавок ко всему, еще одно достоинство украинского пулемета состоит в том, что он легче классического Калашникова и не имеет в себе хрома.
Теги: Украина, Донбасс, новинка, презентация, пулемет , Калашников
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