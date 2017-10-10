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Кремль наглеет "по полной": из-за путинского моста оккупанты еще на три дня перекроют Керченский пролив
Россияне намерены снова перекрыть движение по Керченскому проливу из-за строительства незаконного путинского моста. Об этом говорится в приказе "капитана" захваченного Кремлем украинского морского порта "Керчь", передает "Диалог.ua".
Стоит отметит, что это уже второе наглое перекрытие оккупантом движения по проливу. В этот раз такое решение также связано со строительством моста, призванного соединить Россию с аннексированным полуостровом.
Теперь планируется возведение автодорожной арки. Корабли не смогут ходить по проливу аж 3 дня: с 11 по 13 октября включительно. Оккупанты, комментируя такое беззаконие, не постеснялись заявить, что оно якобы "не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе".
Примечательно, что пролив россияне закрыли не для всех кораблей. Помимо строительных судов, по проливу смогут "шнырять" военные и ФСБшники.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, транзит, мост, Керченский пролив, корабли, оккупанты
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