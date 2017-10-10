Международный скандал: Украина получила пощечину от Венгрии

10.10.2017 19:11

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался встречаться с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Закарпатской области для обсуждения языковых положений украинского образовательного закона. Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet, передает from-ua.com.

9 октября глава МИД Венгрии посетил Ужгород с целью проведения встречи с руководителями организаций закарпатских венгров.

При этом, учитывая, что Климкин повторил свое предложение о проведении совместного визита в Закарпатье для обсуждения образовательного закона, Сийярто заявил, что его украинский коллега опоздал с этим предложением, и с закарпатскими венграми нужно было говорить до принятия закона.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования) вызвали обеспокоенность ряда стран, в том числе Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Законом вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

В то же время лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам или коренным народам Украины, гарантируется право на получение образования в классе или группе с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или народа наряду с государственным языком.