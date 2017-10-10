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Минздрав: 69% украинцев занимаются самолечением из-за безденежья

10.10.2017 22:39
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Минздрав: 69% украинцев занимаются самолечением из-за безденежья

И. о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что бесплатная медицина в Украине - это многолетняя ложь, "ведь в больницах платят все", передает vesti-ukr.com.

По ее словам, каждый второй украинец не в состоянии оплатить стоимость "бесплатного" лечения, поэтому он отказывается от него или откладывает на потом.

"Как результат - 69% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки средств (по результатам исследования Пациенты Украины", - сообщила Супрун. Такие данные и.о. министра привела на своей странице в фейсбуке. Она также добавила, что Верховная Рада поддержит реформу здравоохранения на следующей пленарной неделе.

Как сообщали "Вести", в Раде и Кабмине полным ходом идут торги по кадровым вопросам, среди которых и пост главы Минздрава. Планируется, что Супрун скоро избавится от приставки и.о., полноценно возглавив ведомство.



Теги: Украина, Донбасс, здравоохранение, лечение, реформа, Минздрав, бедность, Кабмин
 
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