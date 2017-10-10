- На западе Украины начался отопительный сезон15:45
- В киевском метро братья-дебоширы пытались избить полицейского кулаками и ногами15:35
- ПОЧЕМУ ДОНБАСС МОЖЕТ НЕ УВИДЕТЬ МИРОТВОРЦЕВ14:54
- Рабинович о пенсионной реформе: Власть в очередной раз прогнулась перед МВФ и нанесла удар по пенсионерам! ВИДЕО13:34
- Вандала, разгромившего памятник Небесной Сотне, отпустили из зала суда12:56
- Грипп уже на пороге: медики сообщили, какие штаммы гриппа "атакуют" украинцев и когда ждать первой волны эпидемии12:34
- Поездки в страну-агрессор: стало известно о колоссальных штрафах для нарушителей и кого именно коснется запрет посещения РФ11:54
- "Иначе - просто физически не выживет": Рева рассказал, как вырастет пенсия его мамы09:35
- Кремль наглеет "по полной": из-за путинского моста оккупанты еще на три дня перекроют Керченский пролив09:18
- Резолюция ПА НАТО: в Раде увидели предпосылки для вступления Украины в Альянс08:04
На западе Украины начался отопительный сезон
Во вторник, 10 октября, во Львове стартует отопительный сезон для населения и других категорий потребителей. Сегодня ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" начинают восстановление подачи отопления в жилые дома. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета, передает телеканал 112 Украина.
"Сегодня, 10 октября, начинаем восстановление подачи теплоснабжения жителям Львова. Однако не все дома одновременно смогут получить тепло. У нас на обслуживании более 1600 домов, а процесс восстановления теплоснабжения проходит поэтапно. Поэтому у кого-то уже в обед может быть тепло, у кого-то — вечером, у кого-то — завтра утром", - рассказали в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".
О начале отопительного сезона сообщили также в горсоветах Луцка и Черновцов.
Теги: Черновцы, Львов, Луцк, отопительный сезон
- Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу16:14
- Череда страшных убийств в оккупированном Луганске продолжается: обнаружено тело пропавшего полгода назад 25-летнего таксиста Сергея Дмитренко14:36
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы14:16
- Покалеченного "друга" террориста Стрелкова "дернула" смерть: в Сети показали кадры умершего боевика и предателя Украины по кличке Бо13:55
- Маниакальное желание власти "вечного" хозяина Кремля: экс-советник Путина предупредил, на что готов президент РФ ради нового срока13:14
- Как менялся состав российской оккупационной группировки на Донбассе12:16
- "Может, на Донбассе русские "второго сорта", или как Захарченко и Ко устроили для жителей "республики" геноцид", - блогер11:05
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году10:44
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек10:04
- Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных09:52
- Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу16:14
- Судьба Каддафи не дает Путину покоя: разъедаемый безумными страхами хозяин Кремля уже создает личную армию для защиты от собственного народа15:56
- На западе Украины начался отопительный сезон15:45
- В киевском метро братья-дебоширы пытались избить полицейского кулаками и ногами15:35
- Черные клубы дыма - все, что осталось от СУ-24: в Сети опубликованы первые кадры с места крушения российского бомбардировщика в Сирии15:16
- ПОЧЕМУ ДОНБАСС МОЖЕТ НЕ УВИДЕТЬ МИРОТВОРЦЕВ14:54
- Череда страшных убийств в оккупированном Луганске продолжается: обнаружено тело пропавшего полгода назад 25-летнего таксиста Сергея Дмитренко14:36
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы14:16
- Покалеченного "друга" террориста Стрелкова "дернула" смерть: в Сети показали кадры умершего боевика и предателя Украины по кличке Бо13:55
- Вышел трейлер новогого сезона "Секретных материалов" (ВИДЕО)13:45
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году