На западе Украины начался отопительный сезон

10.10.2017 15:45

Во вторник, 10 октября, во Львове стартует отопительный сезон для населения и других категорий потребителей. Сегодня ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" начинают восстановление подачи отопления в жилые дома. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета, передает телеканал 112 Украина.

"Сегодня, 10 октября, начинаем восстановление подачи теплоснабжения жителям Львова. Однако не все дома одновременно смогут получить тепло. У нас на обслуживании более 1600 домов, а процесс восстановления теплоснабжения проходит поэтапно. Поэтому у кого-то уже в обед может быть тепло, у кого-то — вечером, у кого-то — завтра утром", - рассказали в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".

О начале отопительного сезона сообщили также в горсоветах Луцка и Черновцов.