Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На западе Украины начался отопительный сезон

10.10.2017 15:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На западе Украины начался отопительный сезон

Во вторник, 10 октября, во Львове стартует отопительный сезон для населения и других категорий потребителей. Сегодня ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" начинают восстановление подачи отопления в жилые дома. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета, передает телеканал 112 Украина.
"Сегодня, 10 октября, начинаем восстановление подачи теплоснабжения жителям Львова. Однако не все дома одновременно смогут получить тепло. У нас на обслуживании более 1600 домов, а процесс восстановления теплоснабжения проходит поэтапно. Поэтому у кого-то уже в обед может быть тепло, у кого-то — вечером, у кого-то — завтра утром", - рассказали в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".
О начале отопительного сезона сообщили также в горсоветах Луцка и Черновцов.



Теги: Черновцы, Львов, Луцк, отопительный сезон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх