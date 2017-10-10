- Турчинов: В РФ поедут только разведчики и шпионы. ВИДЕО20:49
- По Сети прокатилась волна воспоминаний о прежнем Донецке: "Раньше тут пели Beyonce и Rihanna, а теперь даже присесть негде, все разрушили, но зато без "хунты" и "свободные". ВИДЕО20:26
- "Сколько медведя не облизывай, он добрее не станет", - Цимбалюк рассказал, почему Земан "получит на орехи" в Кремле за идею о компенсации за аннексию Крыма19:34
- Международный скандал: Украина получила пощечину от Венгрии19:11
- "Калашников" теперь нервно "курит в сторонке": в Украине презентовали уникальный пулемет КТ-7,62 – возможности украинской новинки впечатляют17:54
- "Давайте половину Чехии "отстегнем" и предложим откупиться?!" - украинцы в бешенстве после циничного заявления президента Чехии Земана об аннексии Крыма17:14
- На западе Украины начался отопительный сезон15:45
- В киевском метро братья-дебоширы пытались избить полицейского кулаками и ногами15:35
- ПОЧЕМУ ДОНБАСС МОЖЕТ НЕ УВИДЕТЬ МИРОТВОРЦЕВ14:54
- Рабинович о пенсионной реформе: Власть в очередной раз прогнулась перед МВФ и нанесла удар по пенсионерам! ВИДЕО13:34
По Сети прокатилась волна воспоминаний о прежнем Донецке: "Раньше тут пели Beyonce и Rihanna, а теперь даже присесть негде, все разрушили, но зато без "хунты" и "свободные". ВИДЕО
Знаменитые объекты оккупированного Донецка, ранее собиравшие на своей территории большое количество людей, сегодня выглядят печально. Так в "освобожденном" от "хунты" Донбассе, впрочем, выглядит все, к чему успела прикоснуться рука оккупанта. Разрушенные заводы, учреждения, шахты не ждет "поднятие с колен", по крайней мере до тех пор, пока они будут под "властью" боевиков. "Столица" "ДНР" выглядит не просто уныло, она выглядит обреченно, сообщает "Диалог.UA".
Пользователи соцсетей с тяжелой грустью вспоминают Донецк тогда, когда город не просто расстраивался, он имел большие европейские перспективы, здесь проходили масштабные матчи высокого уровня, концерты зарубежных звезд, когда на "Донбасс Арене" яблоку было негде упасть. "Какие зрелищные матчи раньше в Донецке были, какие к нам звезды приезжали, а сейчас даже вечером противно на улицу выходить", "А помните гимн Украины на нашем стадионе? Интересно, как скоро он тут прозвучит..", "Да, раньше для дончан пели Beyonce и Rihanna, а теперь фанерщики из России" - делятся в пабликах участники обсуждений.
Сегодня тут запустение, террористы правда пыжатся и бьют себя в грудь кулаком, обещая вот-вот запустить работу стадиона, но реальная картина куда красноречивее пустых обещаний "русскомирцев". Знаменитый стадион "Шахтера" все больше приходит в негодность, такая же участь и у прилегающей территории, за которой боевики не ухаживают.
Тяжелая судьба постигла не только лавочки, как уже сообщалось, но и другие детали парковой композиции, возле которых любили так фотографироваться туристы и жители города. "Это чтобы тут не сидели УкрДРГ и прочие солдаты НАТО", - написали в одном из комментариев в группе "Дебальцево Online".
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Донбасс Арена, ДНР, боевики, террористы
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- Почему в ДНР-ЛНР тупо продолжают пугать народ, а Украина затягивает Минский процесс
- В "ДНР" ожидают прибытие делегации Генштаба России, при подготовке соблюдается строгая секретность
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- "Жесть… мертвый город": в Сети появилось новое видео из оккупированного Донецка. ВИДЕО
- В Донецк из России для мобильных групп боевиков привезут четыре САУ «Нона-С»
- Аваков сделал резонансное заявление: возвращение Донбасса уже "не за горами" - российским наемникам не спастись18:44
- В «ДНР» объявили в розыск главаря боевиков «Мачете»18:21
- В «ДНР» проблемы с интернетом: в «республике» все объясняют «украинской диверсией»17:35
- Районы Донецка будут частично обесточены16:54
- Вооруженные боевики "ДНР" преградили ОБСЕ доступ в оккупированное Седово и требовали от наблюдателей национальные паспорта16:36
- Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу16:14
- Череда страшных убийств в оккупированном Луганске продолжается: обнаружено тело пропавшего полгода назад 25-летнего таксиста Сергея Дмитренко14:36
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы14:16
- Покалеченного "друга" террориста Стрелкова "дернула" смерть: в Сети показали кадры умершего боевика и предателя Украины по кличке Бо13:55
- Маниакальное желание власти "вечного" хозяина Кремля: экс-советник Путина предупредил, на что готов президент РФ ради нового срока13:14
- Турчинов: В РФ поедут только разведчики и шпионы. ВИДЕО20:49
- По Сети прокатилась волна воспоминаний о прежнем Донецке: "Раньше тут пели Beyonce и Rihanna, а теперь даже присесть негде, все разрушили, но зато без "хунты" и "свободные". ВИДЕО20:26
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- "Сколько медведя не облизывай, он добрее не станет", - Цимбалюк рассказал, почему Земан "получит на орехи" в Кремле за идею о компенсации за аннексию Крыма19:34
- Международный скандал: Украина получила пощечину от Венгрии19:11
- Аваков сделал резонансное заявление: возвращение Донбасса уже "не за горами" - российским наемникам не спастись18:44
- В «ДНР» объявили в розыск главаря боевиков «Мачете»18:21
- "Калашников" теперь нервно "курит в сторонке": в Украине презентовали уникальный пулемет КТ-7,62 – возможности украинской новинки впечатляют17:54
- В «ДНР» проблемы с интернетом: в «республике» все объясняют «украинской диверсией»17:35
- "Давайте половину Чехии "отстегнем" и предложим откупиться?!" - украинцы в бешенстве после циничного заявления президента Чехии Земана об аннексии Крыма17:14
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!