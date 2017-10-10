По Сети прокатилась волна воспоминаний о прежнем Донецке: "Раньше тут пели Beyonce и Rihanna, а теперь даже присесть негде, все разрушили, но зато без "хунты" и "свободные". ВИДЕО

10.10.2017 20:26

Знаменитые объекты оккупированного Донецка, ранее собиравшие на своей территории большое количество людей, сегодня выглядят печально. Так в "освобожденном" от "хунты" Донбассе, впрочем, выглядит все, к чему успела прикоснуться рука оккупанта. Разрушенные заводы, учреждения, шахты не ждет "поднятие с колен", по крайней мере до тех пор, пока они будут под "властью" боевиков. "Столица" "ДНР" выглядит не просто уныло, она выглядит обреченно, сообщает "Диалог.UA".

Пользователи соцсетей с тяжелой грустью вспоминают Донецк тогда, когда город не просто расстраивался, он имел большие европейские перспективы, здесь проходили масштабные матчи высокого уровня, концерты зарубежных звезд, когда на "Донбасс Арене" яблоку было негде упасть. "Какие зрелищные матчи раньше в Донецке были, какие к нам звезды приезжали, а сейчас даже вечером противно на улицу выходить", "А помните гимн Украины на нашем стадионе? Интересно, как скоро он тут прозвучит..", "Да, раньше для дончан пели Beyonce и Rihanna, а теперь фанерщики из России" - делятся в пабликах участники обсуждений.

Сегодня тут запустение, террористы правда пыжатся и бьют себя в грудь кулаком, обещая вот-вот запустить работу стадиона, но реальная картина куда красноречивее пустых обещаний "русскомирцев". Знаменитый стадион "Шахтера" все больше приходит в негодность, такая же участь и у прилегающей территории, за которой боевики не ухаживают.

Тяжелая судьба постигла не только лавочки, как уже сообщалось, но и другие детали парковой композиции, возле которых любили так фотографироваться туристы и жители города. "Это чтобы тут не сидели УкрДРГ и прочие солдаты НАТО", - написали в одном из комментариев в группе "Дебальцево Online".