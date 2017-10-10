- ПОЧЕМУ ДОНБАСС МОЖЕТ НЕ УВИДЕТЬ МИРОТВОРЦЕВ14:54
- Рабинович о пенсионной реформе: Власть в очередной раз прогнулась перед МВФ и нанесла удар по пенсионерам! ВИДЕО13:34
- Вандала, разгромившего памятник Небесной Сотне, отпустили из зала суда12:56
- Грипп уже на пороге: медики сообщили, какие штаммы гриппа "атакуют" украинцев и когда ждать первой волны эпидемии12:34
- Поездки в страну-агрессор: стало известно о колоссальных штрафах для нарушителей и кого именно коснется запрет посещения РФ11:54
- "Иначе - просто физически не выживет": Рева рассказал, как вырастет пенсия его мамы09:35
- Кремль наглеет "по полной": из-за путинского моста оккупанты еще на три дня перекроют Керченский пролив09:18
- Резолюция ПА НАТО: в Раде увидели предпосылки для вступления Украины в Альянс08:04
- "Нельзя так издеваться над людьми в 21-м веке! Нас взяли в рабство", - работники отжатых у Ахметова предприятий Донбасса в панике - главари "ДНР" запретили им покидать пределы "республики"07:33
- КОМУ ЕЩЕ РАЗРЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ21:50
ПОЧЕМУ ДОНБАСС МОЖЕТ НЕ УВИДЕТЬ МИРОТВОРЦЕВ
Миротворческая миссия ООН не будет отправлена на Донбасс до тех пор, пока украинское правительство на официальном уровне не признает этот конфликт войной. Такое предположение высказал «Обозревателю» военный эксперт Олег Жданов, передает zi.dn.ua.
«Сразу скажу, миротворцев не дадут. Это торги и, в принципе, мы не хотим получать миротворцев в данном случае. Почему? Потому, что миротворческий контингент войск ООН дается лишь в случае, когда звучит слово «война», вооруженный конфликт. Наличие этого конфликта определяется комиссией Красного креста. Красный крест приезжает и определяет наличие конфликта, его масштабы, и на основании его выводов вносится предложение в Совбез ООН о количестве и статусе миротворческого контингента», — отметил эксперт.
По словам Жданова, от этого зависят статус и полномочия миротворческого контингента.
«Там есть шесть операций, которые могут проводить войска ООН: принуждение к миру, поддержание мира, разграничение противоборствующих сторон и т. д., соответственно, мандат выписывается на ту или иную операцию. От этого зависят полномочия и порядок действий контингента войск ООН», — добавил он.
При этом эксперт подчеркнул, что с украинской стороны ведутся только разговоры о предоставлении такой миссии.
«Мы ни разу не подали проект резолюции ООН о предоставлении нам миротворческого контингента. О чем мы вообще ведем речь? Посмотрите на РФ, Путин утром делает заявление, вечером в Совбезе ООН лежит проект резолюции. И теперь у нее есть моральное право заявить, что, если мы не будем голосовать за их резолюцию, то они не будут голосовать за нашу», — подытожил Жданов.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, миссия, Красный Крест, миротворцы
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине
- "Кремлевские "голуби мира" все-таки чего-то сильно покурили", - Тука "послал в сад" Путина с его предложениями о миротворцах на Донбассе
- "Ничто не указывает на готовность Путина согласиться с украинским вариантом введения миротворцев ООН на Донбасс", - политолог
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Глава МИД Германии увидел в согласии Путина на размещение миротворцев на Донбассе "поразительный сигнал"
- Череда страшных убийств в оккупированном Луганске продолжается: обнаружено тело пропавшего полгода назад 25-летнего таксиста Сергея Дмитренко14:36
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы14:16
- Покалеченного "друга" террориста Стрелкова "дернула" смерть: в Сети показали кадры умершего боевика и предателя Украины по кличке Бо13:55
- Маниакальное желание власти "вечного" хозяина Кремля: экс-советник Путина предупредил, на что готов президент РФ ради нового срока13:14
- Как менялся состав российской оккупационной группировки на Донбассе12:16
- "Может, на Донбассе русские "второго сорта", или как Захарченко и Ко устроили для жителей "республики" геноцид", - блогер11:05
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году10:44
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек10:04
- Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных09:52
- Подземный бунт в Мирнограде: горняки намерены протестовать бессрочно08:58
- ПОЧЕМУ ДОНБАСС МОЖЕТ НЕ УВИДЕТЬ МИРОТВОРЦЕВ14:54
- Череда страшных убийств в оккупированном Луганске продолжается: обнаружено тело пропавшего полгода назад 25-летнего таксиста Сергея Дмитренко14:36
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы14:16
- Покалеченного "друга" террориста Стрелкова "дернула" смерть: в Сети показали кадры умершего боевика и предателя Украины по кличке Бо13:55
- Вышел трейлер новогого сезона "Секретных материалов" (ВИДЕО)13:45
- Рабинович о пенсионной реформе: Власть в очередной раз прогнулась перед МВФ и нанесла удар по пенсионерам! ВИДЕО13:34
- Маниакальное желание власти "вечного" хозяина Кремля: экс-советник Путина предупредил, на что готов президент РФ ради нового срока13:14
- Вандала, разгромившего памятник Небесной Сотне, отпустили из зала суда12:56
- Грипп уже на пороге: медики сообщили, какие штаммы гриппа "атакуют" украинцев и когда ждать первой волны эпидемии12:34
- Как менялся состав российской оккупационной группировки на Донбассе12:16
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко
- Кто заплатит за новый газовый тариф: неожиданный прогноз