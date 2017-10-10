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Поездки в страну-агрессор: стало известно о колоссальных штрафах для нарушителей и кого именно коснется запрет посещения РФ
Временно ограничат право въезда в Россию украинским госслужащим. Об этом сказано в тексте законопроекта № 7187, который уже появился на сайте Парламента. Планируется временно запретить поездки в страну-агрессор тем лицам, которые состоят на государственной службе. Но при этом закон не будет распространяться на сотрудников дипломатических служб, сообщает "Диалог.UA".
Кроме того, поездки в РФ не ограничат тем, кто нуждается в них по медицинским показаниям (лечение - ред) или же на похороны близкого человека, проживающего на территории России. Уточняется, что за нарушение положений законопроекта инициаторы предлагают административное наказание. Нарушителей планируется штрафовать от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занятия некоторых должностей либо же определенной деятельности сроком на 1 год.
Ранее взбешенный срывом своего концерта во Львове, гастролирующий по РФ артист Сергей Бабкин оскорбил Украину, при этом певец отказался признать РФ страной-агрессором и заявил, что он в России никого не развлекает, а просто делает свое дело как творческий человек.
Теги: Донбасс, законопроект, Российская Федерация, штраф, поездка, госслужащий, ограничение, агрессор
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