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"Сколько медведя не облизывай, он добрее не станет", - Цимбалюк рассказал, почему Земан "получит на орехи" в Кремле за идею о компенсации за аннексию Крыма

10.10.2017 19:34
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"Сколько медведя не облизывай, он добрее не станет", - Цимбалюк рассказал, почему Земан "получит на орехи" в Кремле за идею о компенсации за аннексию Крыма

Президент Чехии Милош Земан взбунтовал общественность своим скандальным выступлением в ПАСЕ. Он предложил Украине признать аннексию Крыма в обмен на деньги или другие блага. Таким образом он попытался угодить Кремлю, но просчитался. Не только Киев в штыки воспринял эту идею, но и властные круги РФ. Такое мнение высказал известный украинский журналист Роман Цимбалюк, передает "Диалог.ua".

Он подчеркнул, что Земан своим заявлением поставил себя же в крайне затруднительное положение. Он таким образом еще более настроил против себя Киев, собственных соотечественников и нарвался на недовольство Кремля. "Но самое интересное, что в Москве за это тоже не похвалят. Согласившись "на торги", Кремль тем самым признает, что украл то, что ему не принадлежит", - объяснил Цимбалюк. "Сколько медведя не облизывай, он добрее не станет, сожрет при случае такого миролюбивого Земана и скажет, что он сам хотел. Земан сам в пасть лезет и других туда тянет", - констатировал журналист.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, Чехия, компенсация
 
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