Турчинов: В РФ поедут только разведчики и шпионы. ВИДЕО

10.10.2017 20:49

Секретарь СНБО констатировал, что в Украине активно работает "пятая колонна". После признания России страной-агрессором с территории Украины туда смогут въезжать только люди, выполняющие специальные задания, в частности, разведчики и шпионы. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.

"Когда эта страна будет признана агрессором, туда будут ездить только разведчики и шпионы. Так или нет? Если он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Если он шпион, то нечего делать… Я считаю, что после признания (РФ – ред.) страной-агрессором ездить туда смогут те люди, которые исполняют специфические функции", – заявил Турчинов на выставке спецтехники в Киеве, отвечая на вопрос о целесообразности законопроекта о запрете въезда в РФ государственных чиновников, зарегистрированного в Верховной Раде.

Он также отметил активную деятельность "пятой колонны" по дестабилизации ситуации в Украине. По словам Турчинова, она также проявляется и в осуществлении террористической деятельности.

В Верховной Раде 9 октября был зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на выезд в Россию. Предлагается ввести ограничения для госслужащих на выезд из Украины в РФ, но правила не распространяются на сотрудников дипломатических служб. В список исключений также внесены ситуации, когда служащие выезжают в государство-агрессор для получения срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника, если это подтверждено соответствующими документами.

За нарушение временного ограничения на выезд из Украины в РФ предлагается ввести административную ответственность.