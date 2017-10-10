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Турчинов: В РФ поедут только разведчики и шпионы. ВИДЕО
Секретарь СНБО констатировал, что в Украине активно работает "пятая колонна". После признания России страной-агрессором с территории Украины туда смогут въезжать только люди, выполняющие специальные задания, в частности, разведчики и шпионы. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает Интерфакс-Украина.
"Когда эта страна будет признана агрессором, туда будут ездить только разведчики и шпионы. Так или нет? Если он разведчик, мы найдем, как его туда переправить. Если он шпион, то нечего делать… Я считаю, что после признания (РФ – ред.) страной-агрессором ездить туда смогут те люди, которые исполняют специфические функции", – заявил Турчинов на выставке спецтехники в Киеве, отвечая на вопрос о целесообразности законопроекта о запрете въезда в РФ государственных чиновников, зарегистрированного в Верховной Раде.
Он также отметил активную деятельность "пятой колонны" по дестабилизации ситуации в Украине. По словам Турчинова, она также проявляется и в осуществлении террористической деятельности.
В Верховной Раде 9 октября был зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на выезд в Россию. Предлагается ввести ограничения для госслужащих на выезд из Украины в РФ, но правила не распространяются на сотрудников дипломатических служб. В список исключений также внесены ситуации, когда служащие выезжают в государство-агрессор для получения срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника, если это подтверждено соответствующими документами.
За нарушение временного ограничения на выезд из Украины в РФ предлагается ввести административную ответственность.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, Турчинов, Российская Федерация, разведка, шпионаж, СНБО, Верховная Рада
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