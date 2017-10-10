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Вандала, разгромившего памятник Небесной Сотне, отпустили из зала суда
Памятник не находился на балансе КГГА, Апелляционный суд Киева отпустил на свободу вандала, разбившего памятник Небесной Сотне на Майдане Незалежности, передает Обозреватель. Об этом в Facebook сообщил блогер Тим Златкин.
По его данным, причиной этого стало то, что памятник не находится на балансе КГГА.
"Это типа не памятник, а значит не преступление. На всякий случай, даю бесплатно юридическую консультацию Майдановцам: ни одно здание Апелляционного Суда в Киеве также НЕ стоит на балансе КМДА", - написал блогер.
Напомним, суд избрал Юрию Чеканову, который разрушил памятник Небесной Сотне, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. После ээтого в сети появилось видео допроса вандала, на котором он признался, что специально разбил памятник, потому что считает, что именно Революция Достоинства принесла в Украину войну.
Также Чеканов заявил, что был готов вновь совершить подобное преступление, если бы его не взяли под стражу.
Теги: Донбасс, Киев, суд, памятник, вандализм, Небесная сотня, Майдан Незалежности
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