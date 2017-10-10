Вандала, разгромившего памятник Небесной Сотне, отпустили из зала суда

10.10.2017 12:56

Памятник не находился на балансе КГГА, Апелляционный суд Киева отпустил на свободу вандала, разбившего памятник Небесной Сотне на Майдане Незалежности, передает Обозреватель. Об этом в Facebook сообщил блогер Тим Златкин.

По его данным, причиной этого стало то, что памятник не находится на балансе КГГА.

"Это типа не памятник, а значит не преступление. На всякий случай, даю бесплатно юридическую консультацию Майдановцам: ни одно здание Апелляционного Суда в Киеве также НЕ стоит на балансе КМДА", - написал блогер.

Напомним, суд избрал Юрию Чеканову, который разрушил памятник Небесной Сотне, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. После ээтого в сети появилось видео допроса вандала, на котором он признался, что специально разбил памятник, потому что считает, что именно Революция Достоинства принесла в Украину войну.

Также Чеканов заявил, что был готов вновь совершить подобное преступление, если бы его не взяли под стражу.