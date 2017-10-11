Центры административных услуг будут выдавать водительские права и регистрировать браки

11.10.2017 18:06

Сегодня Кабинет министров поддержал инициативу Минэкономразвития по расширению перечня услуг, которые украинцы могут получить в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), передают fakty.ua.

Соответствующее распоряжение правительства приводит ряд нормативно-правовых актов в соответствие с законами, направленными на децентрализацию полномочий органов исполнительной власти в области предоставления админуслуг.

Таким образом, как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, ЦПАУ теперь смогут выдавать удостоверения водителя (по согласованию местной власти с Министерством внутренних дел); проводить государственную регистрацию (перерегистрацию, снятие с учета) транспортных средств (по согласованию местной власти с МВД); регистрировать акты гражданского состояния (по согласованию местной власти с Министерством юстиции); заниматься выдачей разрешений на применение труда иностранцев (без согласования).

«Призываю органы местной власти как можно скорее позаботиться о том, чтобы в ЦПАУ их региона появились эти услуги. Надеюсь, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел беспрепятственно предоставят центрам всех регионов возможность выдавать эти документы. Еще раз подчеркиваю: как можно большее количество админуслуг должно предоставляться в одном месте. Люди не должны оббивать пороги государственных органов, а получать быстрый и качественный сервис», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Всего Минэкономразвития рекомендует разрешить ЦПАУ предоставлять украинцам 106 различных административных услуг.

Напомним, Центры предоставления админуслуг при местных госадминистрациях в этом году пережили небывалый наплыв посетителей в связи с большим количеством желающих оформить биометрический паспорт.