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"Донецк разрушен, Россия буквально отняла его", - футболист "Шахтера" неожиданно сделал заявление по войне на Донбассе

11.10.2017 16:12
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"Донецк разрушен, Россия буквально отняла его", - футболист "Шахтера" неожиданно сделал заявление по войне на Донбассе

Полузащитник "Шахтера" бразилец Бернард дал откровенное интервью бразильскому изданию UOL Esporte, прокомментировав события на оккупированном Россией Донбассе, передает dialog.ua.

Футболист заявил, что Россия буквально отняла у Украины Донецк. Бернард отметил, что в Донецке у "Шахтера" был потрясающий стадион и прекрасная спортивная база, но клуб был вынужден оставить город из-за оккупации, переехав в Киев.

Бернард также отметил, что "Шахтер" вынужден проводить все свои матчи вдалеке от дома, при этом в Киеве ситуация абсолютно спокойна и нет никаких проблем.



Теги: Донецк, Донбасс, Киев, Российская Федерация, стадион, футболисты, ДНР
 
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