"Донецк разрушен, Россия буквально отняла его", - футболист "Шахтера" неожиданно сделал заявление по войне на Донбассе

11.10.2017 16:12

Полузащитник "Шахтера" бразилец Бернард дал откровенное интервью бразильскому изданию UOL Esporte, прокомментировав события на оккупированном Россией Донбассе, передает dialog.ua.

Футболист заявил, что Россия буквально отняла у Украины Донецк. Бернард отметил, что в Донецке у "Шахтера" был потрясающий стадион и прекрасная спортивная база, но клуб был вынужден оставить город из-за оккупации, переехав в Киев.

Бернард также отметил, что "Шахтер" вынужден проводить все свои матчи вдалеке от дома, при этом в Киеве ситуация абсолютно спокойна и нет никаких проблем.