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Иностранных инвесторов защитят от «агрессивных» тарифов ЖКХ

11.10.2017 12:08
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Иностранных инвесторов защитят от «агрессивных» тарифов ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) разработало законопроект, предусматривающий механизм защиты иностранных инвестиций в компаниях, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, сообщает interfax.
"Мы разработали законопроект о защите счетов, чтобы защитить деньги иностранных инвесторов, вложенные в коммунальные предприятия", - сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания Национальной рады по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) во вторник.
Он пояснил, часто деньги инвесторов списывают со счетов компаний на погашения их задолженностей, а не используют по назначению.
По словам вице-премьера, сейчас законопроект находится на обсуждении, перед передачей документа на рассмотрение Верховной Рады он должен пройти процедуру согласования с другими министерствами.



Теги: Донбасс, инвестиции, защита, ЖКХ
 
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