Языковой скандал: украинский журналист попал в неприятную ситуацию на борту рейса Гамбург-Киев

11.10.2017 22:22

Стюардесса на борту рейса Гамбург-Киев авиакомпании Wizz Air отказалась обслуживать журналиста Романа Скрыпина на украинском языке, сообщает Обозреватель.

Подробности Скрыпин сообщил на своей странице в Facebook.

"Пока по-нормальному: компания Wizz Air, вы там вменяемые? Я летел из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском. Галя зовут, если не ошибаюсь. Полицию она вызвала, но это другая история. Летайте в ж*пу", - написал он.

В комментариях к посту журналист уточнил, что стюардесса была украинкой.

"Стюард - венгр, стюардесса - украинка... Я ей публично сказал идти на ***. Она вызвала полицию", - отметил Скрыпин.

Также он добавил, что полицейские составили в отношении него протокол.

Пользователь Petro Shamborovskyy отметил, что недавно у него был похожий инцидент с Wizz Air.

"Роман, я летел недавно, так капитан обращался к пассажирам на русском языке. Явный кацап, слышно было. Я писал даже жалобу в офис - бесполезно. Типа, политика компании такая, люди свободные и всякая фигня .... Жду Ryanair, Wizz Air конкретно ухудшилась во всем", - отметил он в комментариях.