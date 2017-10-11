Киев официально ответил беспринципному Земану на его предложение о продаже Крыма: в МИД Украины жестко поставили на место лидера Чехии

11.10.2017 09:29

Президент Чехии Милош Земан накликал на себя гнев всей Украины, предложив ей смириться с аннексией Крыма. Свое мнение по поводу идеи чешского лидера обнародовало министерство иностранных дел Украины, передает "Диалог.ua".

Примечательно, что Земан предложил Киеву стребовать у Кремля компенсацию за кражу Крыма и успокоиться на этом. Украинцы отметили чешскому президенту, что продажа территорий страны, о которой с такой легкостью он говорил, противоречит европейским ценностям и элементарной порядочности. "Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая так сильно страдала от Мюнхенского сговора", - попытались украинцы пристыдить Земана.

Они напомнили ему, что Кремль не просто аннексировал Крым, а установил там фактически тоталитарное правление, преследуя инакомыслие. Более того, путинский режим еще и развязал кровавую бойню на Донбассе. "Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", - подчеркнули в МИД. Они также не забыли поблагодарить чешское правительство, которое нашло мужество противостоять такой позорной позиции своего президента.